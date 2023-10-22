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MLB／這個男人太狠了！太空人主帥談亞土維：他想達到這境界

聯合新聞網／ 綜合報導
亞土維敲出致勝三分砲，幫助球隊取得關鍵一勝，率先聽牌。 歐新社
亞土維敲出致勝三分砲，幫助球隊取得關鍵一勝，率先聽牌。 歐新社

太空人隊「小巨人」亞土維（Jose Altuve）絕對是季後賽史上最危險的打者之一，昨天在9局落後2分時，從遊騎兵隊終結者勒克萊爾（Jose Leclerc）手中轟出逆轉3分砲，幫助太空人在客場連拿三勝聽牌，賽後主帥貝克（Dusty Baker）也大讚亞土維是個「狠角色」。

在主場連丟兩戰的太空人在季後賽維持「奧客」人設，頂著2敗壓力作客到遊騎兵，反倒連下三城率先聽牌，最大功臣莫過於明星二壘手亞土維，賽後太空人總教練貝克大力稱讚，亞土維的驚人抗壓性有多難得。

貝克說：「首先，他希望能達到這個境界；再來，他的注意力高度集中，因為這就是在重要時刻所需要的，專注、渴望與放鬆合而為一，沒有人能同時做到這三件事，我見證過偉大，而亞土維是我見過最狠角色。」

三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也認為，亞土維無論是狀況好或壞，心情都能保持穩定，「他永遠不會太嗨，也永遠不會太低落，他自始至終都保持平穩，我想所有球員都希望能像他一樣，但只有特別的人能做到這點。」

亞土維在賽後的採訪驗證了布萊格曼的說詞，表現相當鎮定，他淡定地說：「我們已經做過很多次了，不到最後一刻，我們絕不放棄。」

包含昨天的逆轉三分砲在內，亞土維生涯在季後賽累積101場出賽，敲出26發全壘打名列歷史第2，僅次於拉米瑞茲（Manny Ramirez）的29轟；他在季後賽9局之後敲出的超前轟來到3發，也是史上最多。

太空人

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