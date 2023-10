MLB／這個男人太狠了！太空人主帥談亞土維：他想達到這境界

太空人隊「小巨人」亞土維(Jose Altuve)絕對是季後賽史上最危險的打者之一,昨天在9局落後2分時,從遊騎兵隊終結者勒克萊爾(Jose Leclerc)手中轟出逆轉3分砲,幫助太空人在客場連拿三勝聽牌,賽後主帥貝克(Dusty Baker)也大讚亞土維是個「狠角色」。

在主場連丟兩戰的太空人在季後賽維持「奧客」人設,頂著2敗壓力作客到遊騎兵,反倒連下三城率先聽牌,最大功臣莫過於明星二壘手亞土維,賽後太空人總教練貝克大力稱讚,亞土維的驚人抗壓性有多難得。

Instant chills from this @Astros radio call of Jose Altuve’s go-ahead homer last night. (MLB x @BudweiserUSA ) pic.twitter.com/fLSyJAW2M7

貝克說:「首先,他希望能達到這個境界;再來,他的注意力高度集中,因為這就是在重要時刻所需要的,專注、渴望與放鬆合而為一,沒有人能同時做到這三件事,我見證過偉大,而亞土維是我見過最狠角色。」

三壘手布萊格曼(Alex Bregman)也認為,亞土維無論是狀況好或壞,心情都能保持穩定,「他永遠不會太嗨,也永遠不會太低落,他自始至終都保持平穩,我想所有球員都希望能像他一樣,但只有特別的人能做到這點。」

亞土維在賽後的採訪驗證了布萊格曼的說詞,表現相當鎮定,他淡定地說:「我們已經做過很多次了,不到最後一刻,我們絕不放棄。」

包含昨天的逆轉三分砲在內,亞土維生涯在季後賽累積101場出賽,敲出26發全壘打名列歷史第2,僅次於拉米瑞茲(Manny Ramirez)的29轟;他在季後賽9局之後敲出的超前轟來到3發,也是史上最多。

Jose Altuve is the ONLY player in MLB history to have 3 go-ahead postseason home runs in the 9th inning or later.



Each time, the Astros won that game.



-Game 2 2017 World Series

-Game 6 2019 ALCS

-Game 5 2023 ALCS pic.twitter.com/UBjlVDSffr