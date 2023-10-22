MLB／遊騎兵伊瓦迪扛背水一戰 仍忘不了2018世界大賽

遊騎兵隊投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）準備好在美聯冠軍賽第6戰先發，對於2018年世界大賽後援6局仍輸球的回憶仍耿耿於懷，但他的鬥魂毋庸置疑，今年也因家中新成員做出一項改變。

「我知道我們最後還是奪冠。」伊瓦迪當時效力的紅襪隊以4勝1敗擊敗道奇隊，「但對我個人來說，這還是纏繞心頭，因為是世界大賽唯一輸的一場。」

伊瓦迪在2018年世界大賽前兩戰中繼登板各投1局無失分，到了第3戰兩隊纏鬥到18局才由道奇隊再見全壘打分勝負，伊瓦迪後援苦撐6局卻吞下敗投。

然而不會有人懷疑伊瓦迪是名鬥士，他在2021年美聯冠軍賽第2戰先發5.1局、第4戰後援1局、第6戰先發4.1局，球隊有需要就是上，今年季後賽更是在對光芒、金鶯都拿下勝投，美聯冠軍賽第2戰對太空人隊也以6局失3分優質先發奪勝。

也因此當遊騎兵落入2勝3敗被太空人隊聽牌的局面，背水一戰自然交給伊瓦迪，內野手塞米恩（Marcus Semien）就說：「伊瓦迪的經歷，不只是今年還有過去所有關鍵時刻，都給了我們最大的信心。」

第二次對決太空人隊，伊瓦迪認為不可能做出太大改變，但是還是需要做出微調，「要投得有點不一樣，觀察對手揮棒的積極度，這必須要先做好準備。」

還有一點改變是，德州出身的伊瓦迪沒有住在離休士頓頗近的家中，而是選擇跟作客的球隊一起住飯店，「因為兩個小孩都去上學了，但家裡有個新來的小狗狗，牠很愛吠，只好跟球隊一起住飯店，這是我在休士頓第一次沒住家裡。」

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