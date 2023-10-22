MLB／大聯盟認定是「故意觸身」 太空人阿布瑞尤遭禁賽兩場

美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人後援投手阿布瑞尤昨天對德州遊騎兵強打賈西亞投出觸身球，引發兩隊板凳清空，聯盟今天判定是故意觸身，對阿布瑞尤罰禁賽兩場。

去年拿下世界大賽冠軍的太空人昨天靠亞土維（Jose Altuve）第9局轟出逆轉3分砲，終場5比4擊敗遊騎兵，在7戰4勝制的美國聯盟冠軍系列賽取得3比2「聽牌」優勢，兩隊接下來將於明天打第6戰。

賈西亞（Adolis Garcia）昨天在第6局揮出一支3分砲，一度讓遊騎兵握有領先，但他在第8局打擊時，就被阿布瑞尤（Bryan Abreu）投出的觸身球砸中，他氣得與太空人球員發生爭執，也讓兩隊成員一湧而上。

衝突過後，賈西亞、阿布瑞尤和太空人總教練貝克（Dusty Baker）都被驅逐出場。當時，貝克出面力爭，稱太空人處於落後，不會希望再平白讓遊騎兵打者上壘。

阿布瑞尤的禁賽將於明天的第6戰開始，但若他提出上訴，在程序完成前，他不會受到任何紀律處分。

當時被趕出場的阿布瑞尤、賈西亞、貝克3人都被罰款，但金額不詳。遊騎兵的布希（Matt Bush）、太空人的麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）也同樣因為這起大亂鬥被罰款。

接下來的美聯冠軍賽，布希及麥卡勒都不能出現在球隊的板凳區。

由於現場6名裁判都認為阿布瑞尤是故意對賈西亞投觸身球，在考量到球場的危險性和潛在的球員安全問題，MLB決定祭出上述懲處。

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