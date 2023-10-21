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MLB／太空人對遊騎兵報復式觸身球？ 兩隊教頭都有話要說

聯合新聞網／ 綜合報導
遊騎兵與太空人因觸身球引發板凳清空。 法新社
遊騎兵與太空人因觸身球引發板凳清空。 法新社

美聯冠軍賽第五戰，太空人靠著亞土維（Jose Altuve）第9局的逆轉3分砲贏球聽牌，但焦點全在第8局太空人對賈西亞（Adolis Garcia）疑似「報復式觸身球」、引爆板凳清空的衝突，讓兩隊總教練都很不高興有話要說。

這事件發生在太空人逆轉前的8局下，輪到在6局下敲出逆轉3分砲、幫遊騎兵取得4：2領先的賈西亞，但看到的第一球就遭到太空人後援投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）觸身球招呼，，認定是「報復」行為的他馬上找捕手馬度納多（Martin Maldonado），當然也導致雙方板凳清空，阿布瑞尤跟太空人教頭貝克（Dusty Baker），遊騎兵的賈西亞都被驅逐出場。

這起衝突讓比賽中斷了12分鐘，或許因此影響了遊騎兵終結者勒克萊爾（Jose Leclerc）的節奏，九局上遭到亞土維轟出逆轉3分砲，太空人「拐氣」成功贏球聽牌。

太空人教頭不滿裁判認定他們是故意投觸身球。 路透社
太空人教頭不滿裁判認定他們是故意投觸身球。 路透社

儘管拿下聽牌勝，被趕出場的太空人教頭貝克（Dusty Baker）賽後仍很不滿，強調阿布瑞尤絕對不是故意投觸身球，「這沒道理，我們當時落後2分，裁判卻告訴我是因為賈西亞開轟所以我們故意砸人，但我們只是想對他投內角高球。」

貝克接著解釋：「投手總是會有失控的時候，就算是名人堂投手也一樣，我可以理解對手不滿，但沒有人會想在第9局要反攻前免費送人上壘、製造丟分危機，我們可是要拚贏球的，在這情況下怎麼能認定我們是故意投觸身球？我真的不懂？」

「我很久沒這麼生氣了，我是很少會這麼情緒化，但很高興最後我們還是贏球了」，貝克以此作結。

巨人教頭波奇(Bruce Bochy)則直言這起事件確實影響了終結者勒克萊爾的投球，「我在意的是比賽中斷太久了，但討論的都是廢話，老實說誰知道這是不是蓄意觸身，這也不是棒球界第一次發生這樣的事，每次都吵鬧不休，而我也認為勒克萊爾真的被影響了，因為他第8局就上場抓了一個出局數，或許這就是他丟分原因。」

不過砸鍋的勒克萊爾則不把這當作藉口：「我不知道是否有影響，雖然很少有等這麼久再續投的經驗，但我覺得沒問題，追根究柢是我應該把球投得更好。」

值得一提的這並非賈西亞首次槓上太空人捕手馬度納多，早在兩隊7月交手時兩隊就因互丟觸身球結下樑子，當時轟出滿貫砲的賈西亞就在回本壘時與馬度納多發生口角，也引爆板凳清空。

太空人 遊騎兵

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