快訊

樂桃航空促銷標錯價！飛大阪只要643元台幣 網友瘋搶：很多天都有

巴西過期蛋？農業部點名林為洲：造謠抹黑、予以譴責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／逆轉再逆轉！亞土維9局夯3分砲 太空人3連勝聽牌

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
9局上亞土維（Jose Altuve）轟出逆轉3分砲，太空人隊以5：4贏球，繼續當最強「奧客」，系列賽也先聽牌了。 美聯社
9局上亞土維（Jose Altuve）轟出逆轉3分砲，太空人隊以5：4贏球，繼續當最強「奧客」，系列賽也先聽牌了。 美聯社

逆轉你的逆轉。美聯冠軍賽第5戰今天有戲劇化演出，遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）的一發3分砲在6局下逆轉，然而9局上亞土維（Jose Altuve）也轟出逆轉3分砲，太空人隊以5：4贏球，繼續當最強「奧客」，在遊騎兵主場拿下3連勝「聽牌」。

遊騎兵隊今天推出蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發，他維持前一場對太空人隊的表現，5.1局被敲5支安打，丟掉2分，其中1分來自布萊格曼（Alex Bregman）的陽春砲。

而太空人隊先發投手韋蘭德（Justin Verlander）前5局僅因洛伊（Nathaniel Lowe）的陽春砲丟掉1分，6局下卻遭到狙擊，1出局後被連敲3安，包含賈西亞一發3分砲，5.2局掉4分的表現，讓太空人隊處於2：4落後。

前兩場在遊騎兵主場阿靈頓球場狂攻18分的太空人隊，今天也繼續當奧客，9局上換亞土維跳出來，從勒克萊爾（Jose Leclerc）手中轟出一發3分砲，再次逆轉比數。

亞土維這支生涯季後賽第10發逆轉轟，超越普荷斯（Albert Pujols）成為史上最多，個人生涯季後賽開轟數也推進到26轟，距離史上最多只差3轟就追平。

太空人隊終結者普雷斯利（Ryan Pressly）9局續投雖然被連敲2安，但他也連抓3個出局數，沒讓戰局再出現變化，2局無失分的演出拿下勝投。

賈西亞被觸身球後想找捕手理論，引發板凳清空。 美聯社
賈西亞被觸身球後想找捕手理論，引發板凳清空。 美聯社

比賽中也有插曲，太空人隊疑似不滿賈西亞開轟後慶祝動作，8局下後援投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）觸身球招呼，導致雙方板凳清空，阿布瑞尤跟太空人教頭貝克（Dusty Baker），遊騎兵的賈西亞都被驅逐出場。

太空人隊再一勝就可晉級世界大賽，23日的美聯冠軍第6戰將回到太空人主場，然而太空人最近27場主場戰績是7勝20敗，而他們也要避免重演2019年在世界大賽在客場贏下第3、4、5戰後輸掉系列賽的戲碼。

遊騎兵

延伸閱讀

MLB／好倒楣！遊騎兵塞米恩打擊手套放後口袋被Tag出局

MLB／太空人暴打10分扳平遊騎兵 轉播戲稱「阿靈頓太空人」

MLB／太空人火力全開KO薛則 終結遊騎兵7連勝

MLB／太空人暴打薛則 亞土維季後賽第25轟史上第2人

相關新聞

MLB／逆轉再逆轉！亞土維9局夯3分砲 太空人3連勝聽牌

逆轉你的逆轉。美聯冠軍賽第5戰今天有戲劇化演出，遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）的一發3分砲在6局下逆轉，然...

2023 MLB季後賽賽程與比分 太空人G5逆轉遊騎兵率先聽牌

今年聯盟冠軍賽四席全數出爐，美聯由遊騎兵與太空人上演「美西內戰」；國聯則由兩支淘汰百勝勇士、道奇的外卡球隊，費城人與響尾蛇正面對決！

MLB／把客場當主場打 太空人2連勝扳平遊騎兵

阿靈頓全球人壽球場究竟是哪隊的主場？客場出賽的太空人隊，得分像喝水般容易，昨天再以10：3大勝遊騎兵隊，在主場2連敗後收...

MLB／響尾蛇G4採「投手車輪戰」牛棚左投先發對費城人2重砲

國聯冠軍賽G4費城人確定推出左投桑契斯（Cristopher Sanchez）先發，響尾蛇則由牛棚左投曼提普利（Joe Mantiply）打頭陣，將進行投手車輪戰。 國聯冠軍賽響尾蛇13名投手都

MLB／好倒楣！遊騎兵塞米恩打擊手套放後口袋被Tag出局

太空人在美聯冠軍賽第4戰以10：3大勝遊騎兵隊，比賽出現有趣一幕，遊騎兵塞米恩（Marcus Semien）因平飛球回壘不及被觸殺，重播畫面可見，對手是碰到他後口袋的打擊手套。 事情發生在5局下

MLB／費城人G4交給1個月沒先發的桑契斯 教頭解釋原因

費城人隊今天在國聯冠軍賽以1：2不敵響尾蛇隊，系列賽仍以2：1領先，總教練湯姆森（Rob Thomson）今天公佈第4戰先發，將由左投桑契斯（Cristopher Sanchez）先發，不是「台灣走路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。