MLB／逆轉再逆轉！亞土維9局夯3分砲 太空人3連勝聽牌

逆轉你的逆轉。美聯冠軍賽第5戰今天有戲劇化演出，遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）的一發3分砲在6局下逆轉，然而9局上亞土維（Jose Altuve）也轟出逆轉3分砲，太空人隊以5：4贏球，繼續當最強「奧客」，在遊騎兵主場拿下3連勝「聽牌」。

遊騎兵隊今天推出蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發，他維持前一場對太空人隊的表現，5.1局被敲5支安打，丟掉2分，其中1分來自布萊格曼（Alex Bregman）的陽春砲。

而太空人隊先發投手韋蘭德（Justin Verlander）前5局僅因洛伊（Nathaniel Lowe）的陽春砲丟掉1分，6局下卻遭到狙擊，1出局後被連敲3安，包含賈西亞一發3分砲，5.2局掉4分的表現，讓太空人隊處於2：4落後。

ADOLIS GARCIA GO-AHEAD BOMB pic.twitter.com/6hF3O0kaGw — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年10月20日

前兩場在遊騎兵主場阿靈頓球場狂攻18分的太空人隊，今天也繼續當奧客，9局上換亞土維跳出來，從勒克萊爾（Jose Leclerc）手中轟出一發3分砲，再次逆轉比數。

OH MY GOODNESS!!!!!



JOSE ALTUVE GO-AHEAD HOME RUN THE 9TH!!!



📺: FS1 pic.twitter.com/s0LncUpx21 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年10月21日

亞土維這支生涯季後賽第10發逆轉轟，超越普荷斯（Albert Pujols）成為史上最多，個人生涯季後賽開轟數也推進到26轟，距離史上最多只差3轟就追平。

太空人隊終結者普雷斯利（Ryan Pressly）9局續投雖然被連敲2安，但他也連抓3個出局數，沒讓戰局再出現變化，2局無失分的演出拿下勝投。

賈西亞被觸身球後想找捕手理論，引發板凳清空。 美聯社

比賽中也有插曲，太空人隊疑似不滿賈西亞開轟後慶祝動作，8局下後援投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）觸身球招呼，導致雙方板凳清空，阿布瑞尤跟太空人教頭貝克（Dusty Baker），遊騎兵的賈西亞都被驅逐出場。

Adolis Garcia was hit by a pitch and the benches cleared pic.twitter.com/gsa1GoT6p3 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年10月20日

太空人隊再一勝就可晉級世界大賽，23日的美聯冠軍第6戰將回到太空人主場，然而太空人最近27場主場戰績是7勝20敗，而他們也要避免重演2019年在世界大賽在客場贏下第3、4、5戰後輸掉系列賽的戲碼。

商品推薦