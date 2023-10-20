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MLB／響尾蛇G4採「投手車輪戰」牛棚左投先發對費城人2重砲
國聯冠軍賽G4費城人確定推出左投桑契斯（Cristopher Sanchez）先發，響尾蛇則由牛棚左投曼提普利（Joe Mantiply）打頭陣，將進行投手車輪戰。
國聯冠軍賽響尾蛇13名投手都登板過，尼爾森（Ryne Nelson）和塞柯尼（Slade Cecconi）例行賽雖擔任先發，但進入10月都是短局數投球，目前無人能負擔長局數。左投曼提普利預計擔任先發，他今年例行賽防禦率4.62，面對左投被上壘率只有0.78。
如果費城人棒次不變，左打重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）和哈波（Bryce Harper）都被排在前3棒，曼提普利可能面對完第5棒左打史托特（Bryson Stott）後退場。
響尾蛇安排投手方式是看打者是誰，而非領先或落後。教頭羅夫洛（Torey Lovullo）表示，「我們討論得很仔細，123棒誰適合投？234棒？345棒？以此類推，這樣能最大化阻止對手的強大進攻。」
MLB季後賽對戰表
▪ 響尾蛇咬費城人扳回一城 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
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