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MLB／好倒楣！遊騎兵塞米恩打擊手套放後口袋被Tag出局

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人阿布瑞尤(左)觸殺回壘不及的遊騎兵塞米恩(右)。 路透
太空人阿布瑞尤(左)觸殺回壘不及的遊騎兵塞米恩(右)。 路透

太空人在美聯冠軍賽第4戰以10：3大勝遊騎兵隊，比賽出現有趣一幕，遊騎兵塞米恩（Marcus Semien）因平飛球回壘不及被觸殺，重播畫面可見，對手是碰到他後口袋的打擊手套。

事情發生在5局下，遊騎兵以3：7落後，但無人出局攻占一、二壘，又輪到主砲席格（Corey Seager）打擊，沒想到席格擊出一壘方向平飛球，太空人一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）接殺後立刻觸殺回壘不及的塞米恩，形成雙殺，該局最後無功而返。

從畫面中可見，阿布瑞尤第一時間觸碰到塞米恩放在口袋的打擊手套。根據MLB規則，球員的身體包含身體任何部位、衣服及裝備，因此塞米恩被觸殺。

塞米恩賽後受訪時直言相當倒楣，「我整個職業生涯都把手套放在後口袋，但這種事從未發生。美聯冠軍賽發生了，真的很艱難，我們原本想打出大局，有2支安打席格又擊出強勁平飛球，卻變成2出局。」

遊騎兵 太空人

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