MLB／費城人G4交給1個月沒先發的桑契斯 教頭解釋原因

費城人隊今天在國聯冠軍賽以1：2不敵響尾蛇隊，系列賽仍以2：1領先，總教練湯姆森（Rob Thomson）今天公佈第4戰先發，將由左投桑契斯（Cristopher Sanchez）先發，不是「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）。

桑契斯上次先發是美國時間9月25日，面對大都會繳出7局10K失2分好投。他今年出賽19場有18場先發，防禦率3.44。湯姆森解釋，「桑契斯一直以來都投得很好，我知道響尾蛇有很多右投，不知道他能投多長，但他很會三振，我對他很有信心。」

沃克是右投，且今年先發31場15勝6敗，防禦率4.38，也是先發人選之一。不過湯姆森指出沃克首局表現不穩定，防禦率高達7.04。

雖然兩人都在球員名單內，但費城人進入季後賽沒使用過第4號先發投手。桑契斯受訪時對鏡頭說，「我明天會準備好，這就是你工作的理由，明天我一定要展現自己的能力。」

"I'll be ready tomorrow." 😤 pic.twitter.com/G3jFX3oL9D — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) 2023年10月20日

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