聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／費城人G4交給1個月沒先發的桑契斯 教頭解釋原因
費城人隊今天在國聯冠軍賽以1：2不敵響尾蛇隊，系列賽仍以2：1領先，總教練湯姆森（Rob Thomson）今天公佈第4戰先發，將由左投桑契斯（Cristopher Sanchez）先發，不是「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）。
桑契斯上次先發是美國時間9月25日，面對大都會繳出7局10K失2分好投。他今年出賽19場有18場先發，防禦率3.44。湯姆森解釋，「桑契斯一直以來都投得很好，我知道響尾蛇有很多右投，不知道他能投多長，但他很會三振，我對他很有信心。」
沃克是右投，且今年先發31場15勝6敗，防禦率4.38，也是先發人選之一。不過湯姆森指出沃克首局表現不穩定，防禦率高達7.04。
雖然兩人都在球員名單內，但費城人進入季後賽沒使用過第4號先發投手。桑契斯受訪時對鏡頭說，「我明天會準備好，這就是你工作的理由，明天我一定要展現自己的能力。」
MLB季後賽對戰表
▪ 響尾蛇咬費城人扳回一城 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言