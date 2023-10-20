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MLB／太空人暴打10分扳平遊騎兵 轉播戲稱「阿靈頓太空人」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
太空人在客場火力大爆發，狂攻10分擊垮遊騎兵，系列賽扳成2平。 路透社
太空人在客場火力大爆發，狂攻10分擊垮遊騎兵，系列賽扳成2平。 路透社

太空人隊3：0的領先轉眼成空，但他們用更狂的火力討回來，第4局阿布瑞尤（José Abreu）敲出三分砲重擊遊騎兵隊，太空人終場以10：3贏球，在美聯冠軍賽形成2勝2敗。太空人在主場2連敗後，近兩戰在遊騎兵主場阿靈頓全球人壽球場攻下18分，讓轉播球評都戲稱「阿靈頓太空人」。

希尼（Andrew Heaney）為遊騎兵扛起先發，結局超慘烈，面對前4棒都被敲安打，包括1支三壘打、1支二壘打，還沒有出局數，太空人已經打下3：0領先，兩出局後又對麥考米克（Chas McCormick）投出保送，遊騎兵不忍了決定換投，希尼此役以0.2局被敲4安打、失3分收工。

遊騎兵火力反擊，讓太空人先發投手尤奎迪（José Urquidy）也只撐2.1局，賈西亞（Adolis Garcia）2局下敲陽春砲，榮恩（Josh Jung）以高飛犧牲打再追回1分；3局下席格（Corey Seager）掃出陽春砲，遊騎兵轉眼追平比分。

阿布瑞炸出438呎三分砲奠定勝基。 歐新社
阿布瑞炸出438呎三分砲奠定勝基。 歐新社

戰線分水嶺出現在第4局，太空人靠2保送及1安打無人出局攻占滿壘，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）揮向中外野、飛行距離401呎，在牆前遭到接殺，這支高飛犧牲打送回超前分，雖無緣形成滿貫砲，但下一棒阿布瑞尤直接炸出438呎三分砲，太空人攻下4分大局，麥考米克在7局上再敲兩分砲，擴大為9：3領先。

亞土維（Jose Altuve）8局上差一點再敲陽春砲，這球經重播檢視打在全壘打牆前緣、「降級」二壘打，艾瓦瑞茲補上安打，送回太空人的第10分。

兩隊在美聯冠軍賽前4戰各取客場2勝，第5戰將在明天續戰遊騎兵主場，誰能先搶下聽牌勝，對氣勢倒向有關鍵影響。

遊騎兵

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