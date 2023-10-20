MLB／響尾蛇普法特創季後賽首見紀錄 教練換投全場狂噓
響尾蛇今天推出25歲菜鳥投手普法特（Brandon Pfaadt）先發，他主投5.2局狂飆9K無失分，還創大聯盟季後賽首見紀錄，響尾蛇9局下再靠馬提（Ketel Marte）再見安打，以2：1氣走費城人，系列賽追到1：2落後。
普法特本季例行賽出賽19場有18次先發，戰績3勝9敗，防禦率5.72。不過響尾蛇先發輪值缺乏好手，他先扛起外卡賽首戰先發，面對釀酒人主投2.2局失3分無關勝敗。分區系列賽對道奇4.1局無安打、保送及失分，表現令人驚艷。
響尾蛇在國聯冠軍賽苦吞2連敗，第3戰普法特登板技驚四座，面對前一戰狂攻10分的費城人打線，主投5.2局無失分只被敲2安打，還飆出9次三振無保送。第6局響尾蛇教練進場換投時被響尾蛇球迷噓聲伺候，普法特退出投手丘後，仍獲應得的掌聲。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，季後賽單場無保送、三振數最多的菜鳥是道奇名將紐康普（Don Newcombe），他在1949年世界大賽G1飆出11次三振，普法特9K排第2。另外，普法特連2場先發無失分無保送，成為大聯盟季後賽史上第一人。
普法特今天表現堪稱完美，且退場前只用70球，因此不少球迷質疑這項調度，響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）解釋，「我們覺得比賽到某時間點，就能把任務交給合適的牛棚投手，他們對一些強打者有優勢。我知道這是不受歡迎的決定，但我們有很多統計資訊和計畫。」
普法特也認同教練的調度，「牛棚做得很好，他們整個季後賽都很棒。當然我很想繼續投下去，大家都想這樣，但到頭來還是要相信教練決定，讓牛棚完成他們的任務。」得知自己打破歷史紀錄後，普法特說，「這感覺很棒，為球隊貢獻的感覺很好，特別是在季後賽。」
▪ 響尾蛇咬費城人扳回一城 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
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