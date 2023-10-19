MLB／薛則自評身體狀況不錯 遊騎兵教頭不後悔派他先發
遊騎兵強投薛則（Max Scherzer）睽違1個多月重返投手丘，在美聯冠軍賽G3只投4局，被敲5支安打、丟掉5分，他賽後自評身體狀況沒問題。
首局薛則投出三上三下，第2局觸身球、四壞、安打又暴投失掉第1分，再被馬多納度（Martin Maldonado）敲安丟2分。第3局遭亞土維（Jose Altuve）陽春砲狙擊，第4局再被敲2安丟1分，總共只投63球就退場。
薛則賽後受訪時說，「我犯了一些錯誤受到懲罰，但我有些地方也做得很好。我目前身體狀況非常好，仍然覺得體力充沛。」
薛則強調自己第1局和第4局投球沒差別，只是有些球失控，「我可以指出哪些球沒投好，我這麼久沒投，其實球的位置很不錯。不過這是季後賽，沒有藉口，不是贏就是輸，我們今天輸了。」
遊騎兵教頭波奇（Bruce Bochy）認為薛則有點生疏，「他已經1個多月沒出賽，但總結來說我們很滿意，他的表現只會越來越好。」波奇也強調如果能重來，今天還是會推薛則先發，「他是球隊的一員，我們毫不後悔」。
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