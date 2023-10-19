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MLB／太空人客場贏球避免被聽牌 艾瓦瑞茲：我們沒人驚慌

聯合新聞網／ 綜合報導
艾瓦瑞茲。 美聯社
艾瓦瑞茲。 美聯社

美聯冠軍賽火熱進行中，太空人在主場苦吞2連敗，G3作客遊騎兵主場以8：5贏球，中止遊騎兵季後賽7連勝，系列賽追成1：2，太空人主砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）賽後受訪說，球隊沒有人因落後感到驚慌。

賽後艾瓦瑞茲透過翻譯問媒體，「你以為我們很驚慌嗎？」他強調：「離開主場前我就說過，這支球隊的特點就是沒人會驚慌。你在所有人臉上都能看見這點，沒有驚慌，充滿信心。」

艾瓦瑞茲也解釋球員們的心態，「我們只是一場一場打，把系列賽當成0：0。我們需要4場勝利，今天是其中1場。」

艾瓦瑞茲今天4打數2安打，包含7局上帶有2分打點的安打，他今年季後賽累積6發全壘打、10分打點，27打數11安打，打擊率0.407。大聯盟官網指出，他是史上第3位季後賽前7戰「5轟10安10打點」的球員，前2位是2004年的貝爾川（Carlos Beltran）和2009年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。

太空人 遊騎兵

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