MLB／無緣超越一朗 亞瑞納多生涯首次未入圍金手套斷10連霸

大聯盟金手套獎入圍名單今天公布，其中少了熟面孔、紅雀隊明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），也讓他在金手套10連霸後就此中斷，無緣超越鈴木一朗的紀錄。

32歲的亞瑞納多生涯從洛磯隊起步，自2013年新秀賽季起，連續10年贏得國聯金手套，今年無法擠進前3名，輸給海盜隊海耶斯（Ke'Bryan Hayes）、洛磯隊麥克馬洪（Ryan McMahon）、勇士隊萊里（Austin Riley）。

但亞瑞納多新人年起連續10年得獎，已經追平鈴木一朗，並列史上最長紀錄；若不從新人年起算，大聯盟最長的金手套連霸紀錄是16年，由金鶯隊傳奇羅賓森（Brooks Robinson）、投手卡特（Jim Kaat）共同保持。

羅賓森也保有三壘手史上最多金手套獎紀錄，亞瑞納多與費城人隊退役球星施密特（Mike Schmidt）並列第2。

教士隊韓籍金河成與道奇隊貝茲（Mookie Betts）、太空人隊杜邦（Mauricio Dubon），是今年唯三入圍兩項金手套獎的球員，金河成入圍國聯二壘手及工具人、貝茲國聯左外野手及工具人，杜邦美聯二壘手及工具人，金河成將挑戰個人生涯首次獲獎。

美聯入圍名單

一壘手：洛爾（Nathaniel Lowe，遊騎兵）、蒙卡索（Ryan Mountcastle，金鶯）、瑞佐（Anthony Rizzo，洋基） 二壘手：杜邦（太空人）、吉梅涅茲（Andres Gimenez，守護者）、西米恩（Marcus Semien，遊騎兵） 三壘手：布萊格曼（Alex Bregman，太空人）、查普曼（Matt Chapman，藍鳥）、拉米瑞茲（José Ramírez，守護者） 游擊手：柯瑞亞（Carlos Correa，雙城）、席格（Corey Seager，遊騎兵）、沃爾普（Anthony Volpe，洋基） 左外野手：海斯（Austin Hays，金鶯）、史蒂芬‧關（Steven Kwan，守護者）、瓦修（Daulton Varsho，藍鳥） 中外野手：基爾邁爾（Kevin Kiermaier，藍鳥）、羅伯特（Luis Robert Jr.，白襪）、J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez，水手） 右外野手：賈西亞（Adolis García，遊騎兵）、塔克（Kyle Tucker，太空人）、維杜戈（Alex Verdugo，紅襪） 捕手：海姆（Jonah Heim，遊騎兵）、柯克（Alejandro Kirk，藍鳥）、拉契曼（Adley Rutschman，金鶯） 投手：貝瑞歐斯（José Berríos，藍鳥）、葛雷（Sonny Gray，雙城）、羅培茲（Pablo López，雙城） 工具人：杜邦（太空人）、麥肯齊（Zach McKinstry，老虎）、沃爾斯（Taylor Walls，光芒） 國聯入圍名單 一壘手：佛里曼（Freddie Freeman，道奇）、桑塔納（Carlos Santana，海盜/釀酒人）、沃克（Christian Walker，響尾蛇） 二壘手：霍納（Nico Hoerner，小熊）、金河成（教士）、史多特（Bryson Stott，費城人） 三壘手：海耶斯（海盜）、麥克馬洪（洛磯）、萊里（勇士） 游擊手：林多（Francisco Lindor，大都會）、史旺森（Dansby Swanson，小熊）、托瓦（Ezequiel Tovar，洛磯） 左外野手：哈普（Ian Happ，小熊）、佩洛塔（David Peralta，道奇）、羅沙里歐（Eddie Rosario，勇士） 中外野手：多伊爾（Brenton Doyle，洛磯）、哈里斯（Michael Harris II，勇士）、湯瑪斯（Alek Thomas，響尾蛇） 右外野手：貝茲（道奇）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.，教士）、湯瑪斯（Lane Thomas，國民） 捕手：貝利（Patrick Bailey，巨人）、莫雷諾（Gabriel Moreno，響尾蛇）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto，費城人） 投手：盧薩多（Jesus Luzardo，馬林魚）、沃克（Taijuan Walker，費城人）、惠勒（Zack Wheeler，費城人） 工具人：貝茲（道奇）、艾德蒙（Tommy Edman，紅雀）、金河成（教士）

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