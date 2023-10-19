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MLB／太空人暴打薛則 亞土維季後賽第25轟史上第2人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
太空人美聯冠軍賽第三戰暴打遊騎兵隊先發投手薛則，亞土維開轟錦上添花！ 路透
太空人美聯冠軍賽第三戰暴打遊騎兵隊先發投手薛則，亞土維開轟錦上添花！ 路透

美聯冠軍賽0勝2敗落後的太空人隊，今天暴打遊騎兵隊先發投手薛則（Max Scherzer），2局上先攻下3分，3局上亞土維（Jose Altuve）的陽春砲再拉開分差，不僅終結個人安打荒，也是生涯季後賽第25轟，大聯盟史上第2人。

加上今天首打席未建功，亞土維在3局上從薛則手中敲出的陽春砲，是個人在季後賽連18打席無安打後的第1安，也是自2019年世界大賽第7戰以來，季後賽對戰薛則連10打席無安打後的第1安。

亞土維在比賽中受訪時表示：「我感覺好久沒對他敲安打，這是很好的時機，這場比賽明顯對我們很重要，我們還要繼續攻擊、繼續得分。」

亞土維也成為史上第2位在季後賽達陣「25轟」門檻的球員，第1名是曼尼（Manny Ramirez）的29轟，亞土維再4轟就可追平。

薛則4局上又因被敲2支安打、丟掉1分，最終僅投4局，被敲5支安打、丟掉5分，退場時太空人隊以5：0領先遊騎兵隊。

薛則

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