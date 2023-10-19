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MLB／10：0完封響尾蛇 費城人2連勝
費城人隊在國聯冠軍賽第二戰以10：0擊敗響尾蛇隊、取得2連勝，單場雙響砲的強打史瓦柏追平一項史詩級紀錄，費城人季後賽4戰15轟更寫下大聯盟最「轟」狂紀錄。
響尾蛇隊昨先發投手凱利，因賽前「費城人主場應援聲不會比經典賽大聲」言論，上場就被費城主場45412人狂噓，透納也在1局下敲出陽春砲先馳得點，史瓦柏更在3局下、6局下都有陽春砲。
凱利先發5.2局僅被敲3支安打，但都是全壘打，丟掉4分承擔敗投，他賽後說，自己的發言被斷章取義，「我知道費城人球迷的歡呼有多大聲，能夠為球員帶來許多能量。」
史瓦柏6局下陽春砲開啟4分大局，7局下費城人又攻下4分，史瓦柏總計3打數2安打、2打點，生涯在季後賽累積18轟，追平名人堂球星「十月先生」傑克森的大聯盟季後賽左打最多轟紀錄。
國聯分區系列賽場均6.3分的響尾蛇遭壓制，費城人投手諾拉先發6局被敲3安沒掉分，3名牛棚投手只被1安，費城人投手群季後賽投71局，防禦率1.39、被上壘率0.83。
MLB季後賽對戰表
▪ 費城人、遊騎兵系列賽都2連勝 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
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