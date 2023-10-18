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MLB／「本季是全隊的失敗」 道奇總管補強目標直指投手

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇營運總裁佛里曼目標在休賽季補強投手戰力。 美聯社
道奇營運總裁佛里曼目標在休賽季補強投手戰力。 美聯社

道奇隊本季收下100勝，連續3年打出百勝賽季，也是近11年來第10座分區冠軍，沒想到還是躲不過在季後賽翻船，3場比賽就被同分區的響尾蛇隊清盤出局，和金鶯隊、勇士隊同樣是過不了首輪的百勝球隊，今天運營總裁佛里曼（Andrew Friedman）受訪時也指出休賽季投手是補強目標。

道奇今年在季後賽再度失利，最大原因莫過於先發投手的不振，3場比賽先發投手合計僅投4.2局，連符合勝投資格的局數都不到，期間狂丟13分，打線再強都救不了，運營總裁佛里曼說：「我們的目標是10月份贏下11場比賽，但我們一場都沒贏，球隊的失敗代表我們所有人都有責任。」

況且這窘境下賽季只會更加嚴峻，名人堂王牌克蕭（Clayton Kershaw）將成自由球員、烏力亞斯（Julio Urias）因為家暴疑雲將分道揚鑣、林恩（Lance Lynn）高達1800萬美元的選擇權預計也不會執行、梅伊（Dustin May）和岡索林（Tony Gonsolin）季中動手術歸期未定，目前能確定的來季輪值只有新人米勒（Bobby Miller）和從TJ手術康復的布勒（Walker Buehler）。

除此之外，本季進攻產能優秀的馬丁尼茲（J.D. Martinez）和海沃德（Jason Heyward）季末都將進入自由市場，道奇也預計將尋找人手填補火力空缺，

為此，道奇在季後的自由市場勢必會有一番作為，佛里曼表示這個休賽季的首要任務就是投手，不管是交易還是自由市場簽約都要納入考量，目前球隊不缺深度，但可靠的選擇太少，同時佛里曼也說，自己「絕對」樂見克蕭回歸，不過克蕭本人還尚未告知是否計畫回到球隊。

佛里曼

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