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MLB／大谷翔平連3年入圍球員選擇獎 與亞古納、貝茲爭最大獎

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平入圍球員選擇獎2大獎。 法新社
大谷翔平入圍球員選擇獎2大獎。 法新社

大聯盟球員工會今公布球員選擇獎（Players Choice Awards）入圍名單，大谷翔平連3年入圍年度最佳球員，將與勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）和道奇隊貝茲（Mookie Betts）競爭這項大獎。

球員選擇獎是由大聯盟現役球員投票，年度最佳球員獎是最高榮譽。大谷翔平同時入圍美聯傑出球員，他在2021年包辦這2大獎，去年則不敵洋基隊賈吉（Aaron Judge）。

大谷翔平今年敲出44轟，奪下美聯全壘打王，他的整體攻擊指數（OPS）1.066為大聯盟最佳。投球方面，他先發23場，主投132局投出167次三振，防禦率3.14。

亞古納則成為聯盟史上首位「40轟60盜」球員，整季累積41轟73盜，OPS1.012。貝茲今年累積39轟107分打點，OPS0.987，還守過二壘、游擊和外野。

以下為完整入圍名單：

美聯傑出球員：狄亞茲（Yandy Díaz，光芒）、大谷翔平、席格（Corey Seager，遊騎兵）

國聯傑出球員：亞古納、貝茲、歐森（Matt Olson，勇士）

美聯傑出投手：布萊迪許（Kyle Bradish，金鶯）、柯爾（Gerrit Cole，洋基）、葛雷（Sonny Gray，雙城）

國聯傑出投手：賈倫（Zac Gallen，響尾蛇）、史奈爾（Blake Snell，教士）、史提爾（Justin Steele，小熊）

美聯傑出新秀：卡薩斯（Triston Casas，紅襪）、韓德森（Gunnar Henderson，金鶯）、榮恩（Josh Jung，遊騎兵）

國聯傑出新秀：卡洛爾（Corbin Carroll，響尾蛇）、千賀滉大（大都會）、史提爾（Spencer Steer，紅人）

美聯東山再起球員：葛拉斯諾（Tyler Glasnow，光芒）、漢崔克斯（Liam Hendriks，白襪）、歐赫恩（Ryan O'Hearn，金鶯）

國聯東山再起球員：貝林傑（Cody Bellinger，小熊）、康佛托（Michael Conforto，巨人）、哈波（Bryce Harper，費城人）

馬文米勒年度人物獎：塞米恩（Marcus Semien，遊騎兵）、林多（Francisco Lindor，大都會）、哈普（Ian Happ，小熊）

弗拉德獎：布萊德利（Phil Bradley）、桑德森（Scott Sanderson）

大谷翔平 亞古納 貝茲

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