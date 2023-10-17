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MLB／沉睡的巨人要清醒了？想在自由市場幹大事無奈名聲不好

聯合新聞網／ 綜合報導
先發投手的匱乏是困擾巨人隊整個賽季的問題。 法新社
先發投手的匱乏是困擾巨人隊整個賽季的問題。 法新社

巨人隊在2021年斬獲隊史新高107勝後，連續兩年都無緣季後賽，本季勝率更是未達5成，季末在自由市場上補強勢在必行，是外界預估的冬季買家之一，不過近期有外媒報導指出，近年來巨人隊簽下的自由球員結局都不太好，恐怕會對球員們考慮下家時產生影響。

巨人在去年就曾放話要「幹大事」，不止積極追求市場最大咖賈吉（Aaron Judge），也曾一度與柯瑞亞（Carlos Correa）達成13年3.5億美金的簽約共識，不過最終因體檢未過而破局，轉而以2年2500萬美元簽下米納亞（Sean Manaea）、3年4350萬美元網羅外野手漢尼格（Mitch Haniger）等人。

今年巨人依舊放眼自由市場，包含人人都想搶的大谷翔平在內，貝林傑（Cody Bellinger）、山本由伸，甚至韓籍強打李政厚都在巨人的狩獵範圍內，預計會有不小陣容變動，然而根據《The Athletic》報導，巨人可能會因球員調度而降低在自由市場的競爭力。

報導指出，部分業界人士認為巨人已經損害了自身在自由市場的聲譽，尤其是在投手市場，因為好幾位重金補強的先發投手，都曾因為表現不彰而被擺在牛棚，包括米納亞、史崔普林（Ross Stripling）、伍德（Alex Wood）等人。

報導寫道：「巨人將面臨下一批自由市場上先發投手的質疑，他們會擔心如果開季表現不佳，是否也會面臨相同命運？巨人對投手和打者的非正統使用，很難與球員之間建立信任。」

不過巨人營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）在受訪中強調本季的投手調度並非常態，而是對當下困境的反應，「我們具備投手深度，因此開季先發陣容表現不如預期時，我們會積極讓所有球員表現更有效率，而不是固定五名球員在輪換。」

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