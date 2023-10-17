MLB／超派！費城人用全壘打寫日記 狂創多項季後賽紀錄

費城人的季後賽煙火秀依然沒有停歇！在今天美聯冠軍賽首戰對響尾蛇的比賽中，哈波（Bryce Harper）、史瓦柏（Kyle Schwarber）和卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）聯手開轟，最終幫助球隊以5比3搶下第一勝。

根據《ESPN》統計，費城人在近3戰中一共打出12支全壘打，創下大聯盟季後賽任3戰團隊最多全壘打紀錄。

這裡面，哈波打出3支，透納（Trea Turner），2支，馬許（Brandon Marsh）和史瓦柏各1支，剩下的都屬於狀態最火燙的卡斯特蘭諾斯。卡斯特蘭諾斯一共累積5支，成為1977年的「十月先生」傑克森（Reggie Jackson）之後，首位在季後賽3戰擊出5支全壘打的球員。

哈波有望挑戰國聯季後賽累積最多全壘打紀錄。 路透社

除了卡斯特蘭諾斯外，今天度過31歲生日的壽星哈波，同樣也是火力四射。他成為季後賽史上第4位在生日當天敲出全壘打的球員，加入艾肯斯（Willie Aikens）、隆戈利亞（Evan Longoria）和王寇頓（Kolten Wong）的行列。有趣的是，隆戈利亞正好就是這場比賽的先發三壘手。

哈波生涯在國聯季後賽累積轟出15發全壘打，自1903年以來的排行榜中高居史上第3，僅次於普侯斯（Albert Pujols）的18轟，以及貝爾川（Carlos Beltran）的16轟。隨著費城人高歌前進，哈波將有機會在接下來的比賽中創造歷史。

沒有讓哈波和卡斯特蘭諾斯專美於前，重砲史瓦伯也是創下屬於自己的紀錄。他今天首打席首球就開轟，生涯季後賽累積4發首打席全壘打，超越傳奇球星基特（Derek Jeter）和羅林斯（Jimmy Rollins）紀錄，成為史上第一人。

史瓦柏生涯季後賽累積4發首打席全壘打，超越兩大傳奇球星。 法新社

就在「超派」長程砲火壓制下，費城人從上季季後賽延續到現在，主場面對國聯對手已經搶下10連勝，超越2004-05年賽季的聖路易紅雀，獨居史上第一。

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