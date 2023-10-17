MLB／運動家終結者宣布退休！加碼痛批老闆是「笨蛋」

運動家隊本季創下50勝112敗的超爛戰績，球隊終結者梅伊（Trevor May）今天宣布退休，還加碼痛批運動家老闆費雪（John Fisher）是笨蛋。

梅伊今年離開大都會隊，轉戰運動家，一度因焦慮症進入傷兵名單，當時就自曝有退休念頭。他重返球場後表現不俗，6月扛起球隊終結者任務，本季累積46.2局送出40K，防禦率3.28，有21次救援成功。

梅伊今天在直播平台Twitch宣布退休，他也解釋今年加入運動家的原因，「我想在比賽中與隊友及球迷建立關係，我今年得到所有想要的一切，我喜歡隊友、球團及在這裡遇到的人。」

運動家即將搬離奧克蘭，老闆費雪各種擺爛行為讓球迷相當不爽，今年不斷在球場高喊「賣掉球隊」。梅伊也痛批，「賣掉球隊吧老兄，真的有很多人在乎這些比賽，讓他們來接手，把你爸媽給的錢拿去其他地方吧，笨蛋！」

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