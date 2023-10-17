MLB／山本由伸自由市場上超搶手 道奇、洋基、大都會最積極

日籍強投山本由伸季末將赴美展開大聯盟生涯，日前剛完成「四冠王」三連霸偉大創舉的他，預計會是自由市場上最熱門的先發投手之一，吸引多家豪門球團目光，根據外媒報導，先發輪值都有大缺漏要補的道奇、洋基、大都會會是最有可能下家。

山本由伸本季繳出16勝6敗，防禦率1.21，164局內飆出169次三振，幫助歐力士達成太平洋聯盟三連霸，個人則在勝投、勝率、防禦率、三振等項目連四年稱霸，澤村賞、MVP等大獎如無意外也會是連三年收下，在日職可說是打遍天下無敵手。

《今日美國》今天報導指出，紐約兩大豪門洋基和大都會，以及西岸的道奇都對山本由伸感到興趣，這三支球隊分別位居本季團隊薪資的第1、2、6名，具有足夠本錢爭取山本的加盟，其中道奇更是將他列為自由市場上的首要選擇。

此外，這三隊聚焦在山本由伸身上並非單純錢多，而是下賽季先發都有開天窗的可能，大都會送走塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）後，先發人手明顯不足；洋基原先冀望的洛登（Carlos Rodon）、塞佛里諾（Luis Severino）表現令人失望；道奇更是在烏力亞斯（Julio Urias）家暴風波與年輕強投紛紛動刀後，一度湊不起來季後賽輪值。

道奇、洋基和大都會對於補強輪值的強烈渴望，勢必會讓休賽季的自由市場更加激烈，雖說還有史奈爾（Blake Snell）、諾拉（Aaron Nola）等強投待價而沽，但山本由伸的年紀是一大優勢，在這樣的環境下，他的合約價碼屆時會被哄抬到多高，球迷們都十分關注。

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