MLB／薛則G3掛帥先發拚聽牌 遊騎兵主帥：首戰關鍵時刻曾想派他

遊騎兵在美聯冠軍賽前兩戰客場連勝太空人，第三戰將回到主場的他們趁勝追擊，確定推出王牌薛則（Max Scherzer）掛帥先發，希望在這名三屆塞揚獎名投的加持下，能夠在主場取得聽牌優勢，力拼睽違12年的美聯冠軍。

薛則上次登板已經要追溯到9月13日對藍鳥隊的先發，在該場比賽後薛則傳出右大圓肌輕度拉傷，剩餘例行賽報銷，儘管總管楊恩（Chris Young）曾在受訪時坦言薛則「不太可能」回歸，但本人則表示復健狀態良好，如果遊騎兵季後賽能走更遠將有機會回到賽場。

事實證明薛則是對的，即便缺席季後賽前兩輪，但他在美聯冠軍戰被納入26人名單，如今確定將承擔起第三戰的先發任務，遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）受訪時信心喊話：「他已經準備好了，這就是他先發的原因，前幾天他練投了69球，表現相當良好，維持了他的續航力和球威。」

波奇也透露，自己曾考慮過押上薛則，以應對首戰可能的緊急狀態，「他就是薛則，沒有退縮，練習賽我們本想讓他投短一點，但他說想再投一局，他的感覺就是這麼好，沒有人比他更了解自己的身體。」

薛則季中交易來遊騎兵後，8場先發拿下4勝，繳出防禦率3.20的佳績；他生涯季後賽經驗豐富，投133.1局累積防禦率為3.58，也曾在2019年幫助國民拿下世界大賽冠軍，該年對手正是下一場的對手太空人。

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