MLB／費城人續簽王牌卡關 諾拉想靠季後賽拚8年2億長約

去年拿下國聯冠軍的費城人隊本季在季後賽依舊高歌猛進，外卡系列賽清盤馬林魚隊後，又力克聯盟戰績第一的勇士隊，殺入國聯冠軍戰，不過此時卻傳出雙王牌之一的諾拉（Aaron Nola）與球隊續約談判破局，有意投身自由市場爭取大約。

諾拉與費城人自由市場簽下的惠勒（Zack Wheeler）共組雙王牌，在去年攜手率領費城人終結季後賽荒，一路殺至世界大賽才被太空人隊給擋下，是球隊長期倚重的先發強投，諾拉在2019年簽下4年4500萬的合約，去年球隊則是執行1600萬美元的選擇權。

在這份合約期間諾拉的表現可說是「俗又大碗」，除了縮水賽季，每年都至少先發32場、180局起跳，上賽季在塞揚獎票選名列第四，諾拉季前被專家預估，如果季末投身自由市場有機會拿到平均2500萬美元等級的大約。

然而在合約年諾拉表現不如預期，本季防禦率高達4.46不到聯盟平均，挨了32轟也是生涯新高，也讓費城人只願意向30歲的他開出4至5年的合約，但諾拉陣營則表明尋求8年2億的長約，雙方談判因此破局。

外媒指出，諾拉將賭注押在自己身上，他在季後賽不只要幫費城人走得更遠，也要用成績找回身價，目前他在季後賽先發兩場表現亮眼，12.2局僅失2分，如果能維持優秀身手，將替爭取大約增添本錢。

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