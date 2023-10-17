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MLB／盼大聯盟放行球員出征奧運 哈波想打「但我那時老了」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
哈波期盼大聯盟能開放球員打奧運。 法新社
哈波期盼大聯盟能開放球員打奧運。 法新社

棒、壘球確定重返2028年洛杉磯奧運，今天度過31歲生日的費城人隊當家球星哈波（Bryce Harper）超開心，屆時36歲的他，對於自己能否入選國家隊沒有把握，但發聲希望大聯盟可以放行選手參賽。

哈波對國家隊征戰有期待，去年也是很早就表態參戰今年3月的世界棒球經典賽，但最終因為手肘韌帶傷勢退出；今天一早他就收到太太的簡訊，除了祝他生日快樂外，還提到，「我想你有一個願望實現囉！棒球重返奧運了。」

哈波表示，2028年時，自己的年紀已經偏大，「所以我不知道我能否入選，但這一直都是我的夢想，我想打奧運應該是所有人的夢想吧！尤其是又在美國進行。」

哈波懇求大聯盟屆時放行選手參賽，甚至在奧運期間中斷賽季，「他們總是在談論推廣這項運動，而這正是你能將這項運動推到最高峰的方式。」

他說還不知道大聯盟目前的態度，但自己絕對很樂意穿上美國隊球衣、在運動最高殿堂出賽，「我知道大家都熱愛經典賽，那對棒球這項運動也很棒，但那不是奧運。」

哈波 大聯盟 棒球

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