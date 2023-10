MLB／盼大聯盟放行球員出征奧運 哈波想打「但我那時老了」

棒、壘球確定重返2028年洛杉磯奧運,今天度過31歲生日的費城人隊當家球星哈波(Bryce Harper)超開心,屆時36歲的他,對於自己能否入選國家隊沒有把握,但發聲希望大聯盟可以放行選手參賽。

哈波對國家隊征戰有期待,去年也是很早就表態參戰今年3月的世界棒球經典賽,但最終因為手肘韌帶傷勢退出;今天一早他就收到太太的簡訊,除了祝他生日快樂外,還提到,「我想你有一個願望實現囉!棒球重返奧運了。」

哈波表示,2028年時,自己的年紀已經偏大,「所以我不知道我能否入選,但這一直都是我的夢想,我想打奧運應該是所有人的夢想吧!尤其是又在美國進行。」

哈波懇求大聯盟屆時放行選手參賽,甚至在奧運期間中斷賽季,「他們總是在談論推廣這項運動,而這正是你能將這項運動推到最高峰的方式。」

他說還不知道大聯盟目前的態度,但自己絕對很樂意穿上美國隊球衣、在運動最高殿堂出賽,「我知道大家都熱愛經典賽,那對棒球這項運動也很棒,但那不是奧運。」

Born in October. Born for October.



Happy 31st birthday to Bryce Harper! pic.twitter.com/0drUfWf8uj