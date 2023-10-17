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MLB／太空人艾瓦瑞茲感染病毒照轟雙響 寫隊史及古巴新紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人重砲艾瓦瑞茲上演單場雙響砲。 路透
太空人重砲艾瓦瑞茲上演單場雙響砲。 路透

太空人隊在美聯冠軍戰G2以4：5輸給遊騎兵隊，賽前傳出被病毒感染的古巴重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出雙響砲，寫下隊史及古巴球員紀錄。

艾瓦瑞茲首戰4支0還吞下3K，今天比賽他一掃陰霾，先在2局下狙擊遊騎兵先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi），8局下再從古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）手中轟出陽春砲，可惜最終球隊仍以一分之差落敗。

艾瓦瑞茲今年季後賽已累積6發全壘打，據《ESPN Stats & Info》統計，艾瓦瑞茲是太空人隊史首位在季後賽2度單場雙響砲的球員。艾瓦瑞茲生涯季後賽累積12支全壘打，超越光芒隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena），成為古巴球員最多。

事實上，艾瓦瑞茲賽前傳出被病毒感染，有頭痛及胃痛症狀，他賽後受訪時說，「這是我私人的事情，不知道怎麼被曝光的，不是來自我個人或球隊。」

太空人總教練貝克（Dusty Baker）則強調艾瓦瑞茲沒問題，「他今天比昨天好，正如我說的，作為負責任且有家室的男人，你必須上班。我從沒見過我父親生病就躺在床上，有時候作為一個男人，你要咬緊牙根工作。」

太空人 遊騎兵

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