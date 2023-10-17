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MLB／季後賽超殺！伊瓦迪「滿壘計」剋太空人 遊騎兵2連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
先發投手伊瓦迪成功化解滿壘危機，幫助遊騎兵搶下2連勝。 法國新聞社
先發投手伊瓦迪成功化解滿壘危機，幫助遊騎兵搶下2連勝。 法國新聞社

5局下滿壘、無人出局的危機，遊騎兵隊先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）霸氣連抓3個出局數，成為掐斷太空人隊氣勢的一擊，遊騎兵今天再以5：4贏球，在美聯冠軍賽取得2勝0敗，接下來將回到主場作戰形勢大好。

面對太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez），遊騎兵塞米恩（Marcus Semien）、席格（Corey Seager）在全場第1球、第2球就敲安，先靠失誤攻下第1分，接下來3安各帶1分打點，遊騎兵攻下4分大局。

伊瓦迪先發6局被敲5安打、失3分，第2局挨了艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的陽春砲，第4局輪到布萊格曼（Alex Bregman）炸裂陽春彈，最危急場面出現在5局下，開局就因2安打、1失誤被攻占滿壘且還沒有出局數。

伊瓦迪先是連續K掉狄亞茲（Yainer Diaz）、亞土維（Jose Altuve），再讓布萊格曼打向三壘方向的滾地球出局，上演「逃脫大師」般的危機逃出戲碼，他自己也興奮振臂大吼。

伊瓦迪謝謝總教練波奇（Bruce Bochy）在當下仍將自己續留場上，「他願意給我這樣的機會，再多感謝也不足夠，他把我留在場上，我就要想辦法把任務搞定，很幸運我今天可以辦到。」

伊瓦迪生涯在季後賽出賽14場（9場先發），取得7勝2中繼（3敗）、防禦率2.87佳績，大賽表現出色，搭檔捕手海姆（Jonah Heim）對此表示，「其實他整季的備戰、心態都是一樣，可能就是開關打開了吧！他熱愛大賽，而我對這點絕對不會有意見。」

遊騎兵已在外卡系列賽2勝0敗撂倒光芒、分區系列賽直落3淘汰金鶯隊，如今對太空人又取得2勝0敗領先，季後賽以7連勝開局為史上第6隊，距離2014年皇家隊保持的8連勝只差一步。

遊騎兵

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