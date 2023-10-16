日職／只是改變路徑不是放棄 孫易磊：大聯盟仍是目標

挑戰大聯盟的夢想不是放棄，只是改變了途徑，孫易磊選擇與日本職棒火腿隊簽約，他說大聯盟依然是自己的遠程目標。

近年旅日風潮式微，在孫易磊之前，前一位選擇旅日的選手已是2019年8月的王彥程，這段期間已11人旅美發展。孫易磊的誘人天賦也吸引美職球隊上門，但他選擇加盟火腿，他透露：「有一句話打動我。」

孫易磊指出，火腿球團告訴他，不只是要他開心，也要父母、家人也開心才有意義。

球迷往往聊到旅日都留下改動作、旅外失敗的印象，孫易磊平心認為，「大家都會把不成功的例子放大，一定也有成功的例子，像是宋家豪，但大家就很少討論。」他坦言看過日職球隊改動作的討論，但自己會去拿捏，對此並不擔心。

孫易磊國一升國二的暑假曾效法大谷翔平也曾寫過的九宮格目標達成法，其中一格寫著「上大聯盟」，他笑說：「應該先寫近一點。」儘管先朝日本發展，但他說大聯盟仍是自己的遠程目標。

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