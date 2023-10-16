MLB／還有6隊未贏過世界大賽冠軍 遊騎兵6連勝力拚翻轉

遊騎兵隊今天再度頂住客場壓力，扳倒3屆塞揚獎強投韋蘭德（Justin Verlander），以2：0擊敗太空人隊，奪下美聯冠軍賽首勝，也是今年季後賽首支6連勝的球隊，離隊史首座世界大賽冠軍又稍微靠近一些。

大聯盟現役30隊還有6隊未贏過世界大賽，遊騎兵就是其中之一，隊史最佳紀錄是2010、2011年連奪美聯冠軍，在世界大賽分別不敵巨人隊（1勝4敗）、紅雀隊（3勝4敗）。

遊騎兵今天在太空人主場爆滿42872名球迷前獲勝，也是繼2011年10月16日美聯冠軍賽第6戰以15：5大勝老虎隊、晉級世界大賽後，等了12年在美聯冠軍賽獲勝。

洋基隊奪下27座世界大賽冠軍排名第1，紅雀11冠居次，紅襪、運動家隊9冠並列第3，接著是巨人隊8冠、道奇隊7冠。

至於還未奪冠的6隊是遊騎兵、光芒、教士、釀酒人、洛磯、水手隊，前5隊至少還有1到2座聯盟冠軍，唯獨水手從1977年成軍至今，連美聯王座都沒有，季後賽最佳紀錄是1995、2000、2001年打進美聯冠軍賽。

遊騎兵今年是季後賽美聯第5種子，前兩輪淘汰例行賽合計200勝的光芒、金鶯隊（101勝），今天再贏衛冕世界大賽冠軍的太空人，6勝紀錄有5勝在客場贏球，徹底展現外卡強權的威力。

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