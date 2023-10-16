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MLB／蒙哥馬利好投技壓韋蘭德 遊騎兵2：0完封太空人搶頭香

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
遊騎兵隊先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今天徹地壓制太空人隊打線，繳出6.1局無失分好投。 路透通訊社
遊騎兵隊先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）今天徹地壓制太空人隊打線，繳出6.1局無失分好投。 路透通訊社

「德州內戰」首度在大聯盟季後賽上演，遊騎兵隊先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）飆出6.1局無失分好投，左外野手卡特（Evan Carter）8局下的精彩接殺，讓太空人隊的大好攻勢斷在雙殺，遊騎兵終場以2：0完封太空人，在美聯冠軍賽「開門紅」。

遊騎兵本季共159天雄踞在美聯西區王座上，卻在例行賽最後一天由太空人「上位」，遊騎兵以外卡之姿進入季後賽，過去他們僅在2015年都進入季後賽，雙雙在分區系列賽止步，如今在美聯冠軍賽碰頭，這是兩支鄰居球隊首次在季後賽對決。

遊騎兵由蒙哥馬利打頭陣，先發6.1局只被敲5安打、無失分，送出6次三振，半數是賞給艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），技壓太空人資深王牌韋蘭德（Justin Verlander）的6.2局失2分。

在這場投手戰中，遊騎兵在2局上靠卡特二壘打、海姆（Jonah Heim）一壘打串聯先馳得點，第5局塔維拉斯（Leody Taveras）炸裂陽春砲，取得2：0領先。

太空人8局下的進攻由亞土維（Jose Altuve）開局選到保送，查普曼（Aroldis Chapman）接手投球，布萊格曼（Alex Bregman）掃向左外野的深遠飛球，卡特上演判斷精準的接殺，已踩過二壘的亞土維，必須先踩二壘再回一壘，經重播檢視確認未再次踩二壘也出局，形成扼殺太空人攻勢的雙殺。

左外野手卡特（Evan Carter）8局下精彩的接殺製造了雙殺守備，澆熄太空人隊反攻氣勢。 美國聯合通訊社
左外野手卡特（Evan Carter）8局下精彩的接殺製造了雙殺守備，澆熄太空人隊反攻氣勢。 美國聯合通訊社

遊騎兵 卡特 太空人 大聯盟

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