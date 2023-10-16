MLB／美聯冠軍賽今開打 掀德州內戰

美聯冠軍賽今天開打，太空人隊與遊騎兵隊的「德州內戰」令當地球迷起內訌，不過至少確定德州球隊可挺進世界大賽；國聯冠軍賽則是明天舉行，費城人隊教頭特別警戒響尾蛇隊台美混血大物卡洛爾。

遊騎兵外野手葛羅斯曼曾在休士頓近郊念高中，生涯前3季效力太空人，今年首次以遊騎兵球員的身分對決老東家，他說：「這對球界意義重大，對德州更重要，我知道這兩隊對德州的重要性。」今年例行賽兩隊對戰時就曾引發球迷紛爭，季後賽火藥味更濃。

太空人在例行賽對遊騎兵13戰9勝，尤其最後3場對戰橫掃，一共敲出16支全壘打、狂攻39分，但首戰先發投手韋蘭德完全不敢大意，他說：「例行賽不再是重點，季後賽是完全不同的比賽。」

遊騎兵首戰推出蒙哥馬利、第二戰交給伊瓦迪，兩人在外卡系列賽、分區系列賽都扛起先發，4場出賽拿下3勝0敗，蒙哥馬利說：「我很期待，這是個重要的系列賽，對方打線從頭到尾都充滿天賦，需要拿出最好的表現。」

國聯冠軍賽晚一天開打，台美混血好手卡洛爾在季後賽表現亮眼，5場出賽敲出2轟、4分打點、6得分，打擊率高達4成12，另有2次盜壘成功。

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