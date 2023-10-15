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MLB／太空人對遊騎兵近3戰16轟 韋蘭德：季後賽不一樣

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
太空人隊首戰先發投手韋蘭德（Justin Verlander）面對遊騎兵完全不敢大意。 路透通訊社
太空人隊首戰先發投手韋蘭德（Justin Verlander）面對遊騎兵完全不敢大意。 路透通訊社

美聯冠軍賽明天開打，形成「德州內戰」，不管最後結果如何，德州球隊不會在世界大賽缺席，太空人隊在例行賽對遊騎兵隊13戰9勝，但首戰先發投手韋蘭德（Justin Verlander）完全不敢大意，他說：「例行賽不再是重點，季後賽是完全不同的比賽。」

兩隊本季戰績都是90勝72敗，遊騎兵在例行賽最後一天讓出分區王座，就是因為對戰成績失利，9月5到7日主場3連戰遭橫掃（例行賽最後對決），一共被揮出16支全壘打、慘失39分成為重傷害。

韋蘭德10月8日在分區系列賽首戰對決雙城隊，先發6局無失分，奪下季後賽第17勝，也是效力太空人第10勝，再破隊史紀錄，明天將是生涯18年在季後賽第36場先發任務。

遊騎兵外野手葛羅斯曼（Robbie Grossman）的老家在聖地牙哥，但在休士頓近郊念高中，生涯前3季也效力太空人，今年首次以遊騎兵球員的身分對決老東家，他說：「這對球界意義重大，對德州更重要，我知道這兩隊對德州的重要性。」

同州大戰對太空人74歲教頭貝克（Dusty Baker）不是新鮮事，2002年世界大賽首次由兩支外卡球隊交手，當時貝克領軍巨人隊，和天使隊打滿7場飲恨；今年身為世界大賽衛冕軍，貝克最大目標當然是再次封王，成為大聯盟近23年首支完成2連霸的球隊。

遊騎兵 世界大賽 韋蘭德

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