MLB／遊騎兵前兩戰先發不是薛則 教頭仍保持樂觀

塞揚強投薛則（Max Scherzer）有望復出，不過遊騎兵隊今天公布美聯冠軍賽前兩戰先發，分別是蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、伊瓦迪（Nathan Eovaldi），明起對戰同區的太空人隊。

遊騎兵選擇兩人扛起前兩戰並不讓人意外，外卡系列賽就是蒙哥馬利、伊瓦迪先發，才以2連勝橫掃光芒隊，橫掃金鶯隊的後兩場也是他們擔任先發。

只不過，蒙哥馬利、伊瓦迪先發不代表薛則無法復出，遊騎兵總教練波奇（Bruce Bochy）無法承諾第3戰以後的先發安排，但他對薛則擔任先發投手表達樂觀態度。

「薛則狀況不錯。」波奇說：「今天訓練後，我們有一起討論，包含楊恩（Chris Young，總經理）以及他的團隊，我們討論過名單的事，而他狀況是不錯的。」

葛瑞（Jon Gray）則是另一個需要討論的人選，若能進入名單將擔任牛棚角色，波奇表示：「他今天會傳接球或是牛棚，先看看狀況，他的狀態比較不確定，我們會等他投完再討論。」

薛則是在球季尾段時右大圓肌輕度拉傷，例行賽提前報銷，當時總經理楊恩認為不太有機會趕上季後賽，但近期訓練結果都很正向，薛則本人也說「我準備好了」。

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