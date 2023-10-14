MLB／季後賽百勝勇士也落馬 費城人挺進聯盟冠軍賽

大聯盟季後賽強權陸續落馬，勇士隊昨天成為最後出局的百勝球隊，費城人隊靠著卡斯特蘭諾斯雙響砲、透納超前轟，在國聯分區系列賽以3勝1敗勝出，取得今年四張聯盟冠軍賽的最後一張門票，哈波樂得大喊：「這就是你該花錢的原因。」

費城人今年團隊薪資排名聯盟第五，哈波的合約為13年3.3億美元、透納11年3億美元、卡斯特蘭諾斯也有5年1億美元，哈波在國聯分區系列賽敲出3轟、5分打點，打擊率4成62，昨天以3：1擊敗勇士的晉級戰中，透納、卡斯特蘭諾斯包辦3分打點。

卡斯特蘭諾斯更是連兩場敲出單場雙響砲，寫下季後賽史上唯一紀錄，點燃費城主場45831人的熱情，他說：「當有4萬6千人在為你加油，而且想辦法讓對方球隊不舒服，這是很大的優勢。」

今年聯盟冠軍賽四席全數出爐，其中遊騎兵、費城人、響尾蛇都是以外卡身分取得季後賽資格，太空人是4支首輪輪空的分區冠軍中唯一存活者，勇士、金鶯、道奇3支百勝球隊全遭淘汰，且例行賽戰績前5的球隊季後賽竟是1勝13敗的慘淡戰績。

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