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MLB／「無法用言語形容」道奇貝茲、弗里曼合計21支1被罵翻
例行賽百勝的道奇隊不敵響尾蛇隊，再度止步分區系列賽，主力球星貝茲（Mookie Betts）和弗里曼（Freddie Freeman）全面熄火，被球迷視為兩大戰犯，兩人受訪都說無法用直言形容輸球感覺。
貝茲本季敲出生涯新高的39轟，累積107分打點，打擊率0.307；弗里曼也有29轟102分打點，打擊率0.331的優異成績，兩人都在官網國聯MVP榜排名前4。沒想到季後賽貝茲11打數無安打，只靠保送上壘；弗里曼10打數1安打，是一支內野安打，道奇系列賽3場都只得到2分。
道奇被橫掃後，球迷紛紛在網路上痛批，「貝茲和弗里曼完全消失了」、「貝茲和弗里曼毀掉季後賽」、「兩人合計21-1」、「貝茲和弗里曼加起來1安，這樣結束賽季好尷尬」、「想起季後賽的賈吉（Aaron Judge）和史丹頓（Giancarlo Stanton）」。
對此，貝茲受訪時說，「他們表現得更好，我們做得不夠多。我無法代表球隊所有人說話，但我知道自己沒做任何幫助球隊贏球的事，無法用言語來形容。」弗里曼則表示，「我很難用言語形容，他們就是擊敗我們，這是糟糕的系列賽。」
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