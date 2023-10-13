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MLB／連兩年淘汰宇宙勇寫紀錄 哈波：這就是球團花錢的原因
費城人隊今天以3：1擊敗勇士隊，連2年在分區系列賽「下剋上」淘汰勇士，晉級國聯冠軍戰。今年重金補強的游擊手透納（Trea Turner）單場4支4，前年加盟的卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）連2戰雙響砲，強打哈波（Bryce Harper）賽後直言，這就是球團花錢的原因。
費城人近年在自由市場網羅多名好手，本季團隊薪資2.45億美元排大聯盟第5，僅次大都會、洋基、教士和遊騎兵。強打哈波（Bryce Harper）合約為13年3.3億美元、透納11年3億美元、王牌投手惠勒（Zack Wheeler）5年1.18億美元、捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）5年1.15億美元，卡斯特蘭諾也有5年1億美元。
哈波賽後和隊友們盡情享受香檳浴，他受訪時稱讚勇士隊今年的成就，並表示主場優勢確實存在，「蘇亞雷斯（Ranger Suarez）投得非常好，牛棚投手也守住局面，卡斯特蘭諾斯和透納都打得非常好，這就是你花錢的原因，寶貝。」
據《ESPN》統計，費城人成為史上第一支連2年淘汰同一支球隊、且連2年例行賽勝場數都少對方10場以上的球隊。卡斯特蘭諾斯則成為史上首位連2場季後賽雙響砲的選手，他賽後表示，「難以置信，我永遠不會忘記這件事。」
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