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MLB／被哈波瞪完還在吵…阿西亞嗆費城人球迷還比鬼臉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
勇士隊阿西亞在比賽中回嗆費城人球迷。 截圖自推特影片
勇士隊阿西亞在比賽中回嗆費城人球迷。 截圖自推特影片

勇士隊游擊手阿西亞（Orlando Arcia）與費城人哈波（Bryce Harper）結下的樑子，今天繼續延燒，費城人隊主場球迷不斷挑釁，阿西亞忍不住比出鬼臉，還以動作回嗆：「你們沒有冠軍戒。」只不過勇士隊今天遭到淘汰出局。

國聯分區系列賽第2戰，勇士以5：4擊敗費城人隊，當時哈波在9局上因回壘不及形成再見雙殺，賽後阿西亞在休息室不斷嘲笑哈波，喊著「好樣的（Atta-boy），哈波！」結果被媒體報導出來。

哈波本人也得知此事，第3戰在球場上還以顏色，單場雙響砲率隊贏球，兩度繞壘時都怒瞪阿西亞。

今天第4戰戰火延燒到場邊，阿西亞在休息區不斷回頭與費城人隊球迷互嗆，比出手勢嘲諷對方沒有世界大賽冠軍戒指，還比出鬼臉動作，一旁的亞古納（Ronald Acuna Jr.）趕緊制止。

阿西亞今天上場打擊時，費城人隊球迷也狂喊「Atta-boy」嘲諷，而他全場2打數無安打，另有1次保送上壘。而最終費城人隊更以3：1拿下勝利，在5戰3勝制的分區系列賽取得晉級資格。

費城人 哈波 勇士

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