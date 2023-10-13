聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／3支百勝球隊全出局 5大強權季後賽竟1勝13敗
大聯盟季後賽分區系列賽到今天全數結束，勇士、金鶯、道奇3支百勝球隊全遭到淘汰，例行賽5大強權季後賽合計竟是1勝13敗的慘淡戰績，4支首輪輪空的分區冠軍更只剩太空人隊存活。
例行賽拿下104勝的勇士隊今天以1：3輸給費城人隊，國聯系列賽1勝3敗被淘汰出局，而99勝光芒、92勝釀酒人隊都在外卡系列賽2連敗打包，101勝金鶯、100勝道奇都是在分區系列賽3連敗。
勇士隊是例行賽戰績最好的5支球隊裡，唯一拿下勝利的，例行賽強權到了季後賽紛紛倒下，令人意外。
今年聯盟冠軍賽4席全數出爐，遊騎兵、響尾蛇都是5連勝晉級，太空人隊、費城人隊在分區系列賽也只吞下1敗，其中遊騎兵、費城人、響尾蛇都是以外卡身分取得季後賽資格。
太空人隊是4支以逸待勞的分區冠軍中，唯一挺進聯盟冠軍賽的球隊，大聯盟去年將外卡系列賽改為3戰2勝制，首輪輪空的球隊雖然可以避開對手前2號先發投手，卻也面臨5天沒實戰的空窗期。
MLB季後賽對戰表
▪ 2023 MLB季後賽 最新賽程與最新戰況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言