MLB／3支百勝球隊全出局 5大強權季後賽竟1勝13敗

大聯盟季後賽分區系列賽到今天全數結束，勇士、金鶯、道奇3支百勝球隊全遭到淘汰，例行賽5大強權季後賽合計竟是1勝13敗的慘淡戰績，4支首輪輪空的分區冠軍更只剩太空人隊存活。

例行賽拿下104勝的勇士隊今天以1：3輸給費城人隊，國聯系列賽1勝3敗被淘汰出局，而99勝光芒、92勝釀酒人隊都在外卡系列賽2連敗打包，101勝金鶯、100勝道奇都是在分區系列賽3連敗。

勇士隊是例行賽戰績最好的5支球隊裡，唯一拿下勝利的，例行賽強權到了季後賽紛紛倒下，令人意外。

今年聯盟冠軍賽4席全數出爐，遊騎兵、響尾蛇都是5連勝晉級，太空人隊、費城人隊在分區系列賽也只吞下1敗，其中遊騎兵、費城人、響尾蛇都是以外卡身分取得季後賽資格。

太空人隊是4支以逸待勞的分區冠軍中，唯一挺進聯盟冠軍賽的球隊，大聯盟去年將外卡系列賽改為3戰2勝制，首輪輪空的球隊雖然可以避開對手前2號先發投手，卻也面臨5天沒實戰的空窗期。

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