MLB／響尾蛇、太空人 晉級聯盟冠軍賽

大聯盟季後賽昨天產生兩支晉級聯盟冠軍戰的球隊，響尾蛇隊締造史上首次單局4轟紀錄，以4：2擊敗道奇隊，暌違16年重返國聯冠軍戰，太空人隊古巴重砲阿布瑞尤近兩戰第3轟成為致勝一擊，領軍3：2擊敗雙城隊，連續7年闖進美聯冠軍戰。

遊騎兵、太空人、響尾蛇先後闖進聯盟冠軍戰，最後一席將由費城人、勇士隊相爭，費城人目前2勝1敗領先，今天再贏就可連續兩年晉級。

響尾蛇昨在主場上演全壘打秀，3局下帕多摩、馬提、沃克、莫雷諾都轟出陽春砲，寫下季後賽新紀錄；這4轟苦主都是道奇先發投手林恩，投2.2局失4分吞敗，道奇季後賽3連敗，打5天就結束。

響尾蛇是國聯第6種子，但連續淘汰兩支分區冠軍釀酒人、道奇，帶5連勝闖進國聯冠軍戰，23歲台美混血外野手卡洛爾說：「實在太讚了。」

衛冕世界大賽冠軍的太空人，不讓雙城有喘息機會，阿布瑞尤前天轟出雙響砲，昨4局上又轟出兩分砲，打破1：1平手局面，幫助球隊以3勝1敗晉級，16日起將在美聯冠軍戰對決遊騎兵。

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