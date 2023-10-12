MLB／百勝道奇3連敗結束5日遊 響尾蛇等16年再闖國聯冠軍賽
響尾蛇隊單局4支全壘打重創道奇隊，今天在主場爆滿48175名觀眾前，以4：2獲勝，分區系列賽3連勝，暌違16年重返國聯冠軍賽；道奇在例行賽打出100勝，但季後賽一勝難求，只打5天就結束。
響尾蛇跟上遊騎兵、太空人隊的腳步，成為第3支晉級聯盟冠軍賽的球隊，也是繼2007年後再度闖進國聯冠軍賽。
道奇先發投手林恩（Lance Lynn）前兩局未失分，3局下成為「全壘打製造機」，被帕多摩（Geraldo Perdomo）、馬提（Ketel Marte）、沃克（Christian Walker）、莫雷諾（Gabriel Moreno）轟出陽春砲，響尾蛇一口氣攻下4分奠定勝基，也創季後賽史上首次單局4轟紀錄。
道奇7局上2出局後，連續4支一壘打攻下兩分，終場仍以兩分之差落敗；林恩只投2.2局退場，被揮出6支安打、失4分吞敗。
響尾蛇動用5名投手，全場被揮出7支安打，其中6支一壘打，第2任投手曼提普利（Joe Mantiply）投1.1局無失分，季後賽第2勝到手。
響尾蛇2017年在分區系列賽遭道奇3戰清盤，而且先在客場吞下兩敗，第3戰回到主場仍遭淘汰，今年戰況完全相反，先在客場2連勝，再回主場贏球晉級。
響尾蛇前進聯盟冠軍賽的劇本，和遊騎兵隊一模一樣，從外卡系列賽起5連勝，前4戰都在客場贏球，最後在主場淘汰對手，兩支外卡強權氣勢驚人。
道奇從2013年起，連續11年晉級季後賽，只在2020年奪下世界大賽冠軍，去年、今年都在分區系列賽出局。
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