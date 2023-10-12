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MLB／界外全壘打後依然出牆 響尾蛇單局4轟重創道奇寫歷史

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
響尾蛇帕多摩、馬提、沃克與莫雷諾(由左至右)單局4轟寫下季後賽空前紀錄。 路透、美聯社
響尾蛇帕多摩、馬提、沃克與莫雷諾(由左至右)單局4轟寫下季後賽空前紀錄。 路透、美聯社

響尾蛇隊暌違6年在主場進行季後賽，今天在分區系列賽第3戰就寫下難得紀錄，成為大聯盟史上第1支單局出現4轟的球隊，以4：0領先道奇隊。

響尾蛇在外卡系列賽對釀酒人隊2連勝，分區系列賽前兩戰再勝道奇，在客場搶下4連勝，也讓例行賽100勝的道奇完全沒有退路。

今天比賽打完前兩局，兩隊都未得分，響尾蛇3局下發動攻勢，首名打者帕多摩（Geraldo Perdomo）轟出中右外野方向陽春砲，1出局後馬提（Ketel Marte）追加右外野陽春砲，接著兩出局後，沃克（Christian Walker）再轟左外野陽春砲，讓爆滿球迷歡聲雷動。

這半局還未打完，莫雷諾（Gabriel Moreno）緊接著又轟出中左外野方向陽春砲；值得一提的是，他前一球打出右外野界外全壘打，讓隊友、球迷覺得可惜，但打擊手感正好，還是扎實開轟，也讓響尾蛇寫下空前紀錄。

莫雷諾（後）成為響尾蛇隊單局第4個打全壘打的球員，道奇隊投手林恩（前）被轟得滿頭包。法新社
莫雷諾（後）成為響尾蛇隊單局第4個打全壘打的球員，道奇隊投手林恩（前）被轟得滿頭包。法新社

道奇先發投手林恩（Lance Lynn）只投2.2局退場，被揮出6支安打、失4分，3局下被這4支全壘打轟垮。

響尾蛇前一次在主場進行季後賽是2017年，在分區系列賽遭道奇3戰清盤，而且在主場遭淘汰，今年情勢有可能完全相反。

道奇 響尾蛇

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