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MLB／道奇G3推老將林恩對決響尾蛇菜鳥 教頭：我非常有信心
例行賽百勝的道奇隊在國聯分區系列賽以0：2落後響尾蛇隊，G3背水一戰將推出36歲老將林恩（Lance Lynn），道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）對他非常有信心。
道奇在自家主場連2戰先發投手崩盤，首戰克蕭（Clayton Kershaw）0.1局狂失6分，第2戰菜鳥米勒（Bobby Miller）1.2局失3分被打退場。道奇連吞2敗，接下來要作客響尾蛇主場，G3將派出防禦率5.73的林恩先發，對決防禦率5.72的響尾蛇菜鳥普法特（Brandon Pfaadt）。
林恩季中被交易至道奇後，出賽11場7勝2敗，防禦率4.36，主投64局送出47K，談到將在G3登板，林恩表示，「拿到球後就盡力解決對手，幫球隊增加贏球機會。知道這場比賽的重要性，如果輸球就會被淘汰，所以我們要團結一心，努力爭取贏球。」
道奇教頭羅伯茲則對林恩很有信心，「我不知道這場比賽會如何展開，但我非常有信心。他在這裡投關鍵戰，這就是為什麼我們把他交易過來。」
林恩今年還沒對陣過響尾蛇，普法特本季面對道奇2場，主投8.2局被敲14支安打失9分。
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