MLB／全軍覆沒！美東3強季後賽0勝7敗寫史上最差紀錄
美聯東區今年有3支球隊晉級季後賽，但隨著金鶯隊今天被遊騎兵隊橫掃出局，總計戰績0勝7敗，寫下大聯盟歷史最慘紀錄。
藍鳥隊在外卡系列賽被雙城隊橫掃，光芒隊則遭遊騎兵隊橫掃。金鶯拿下美聯最佳的101勝，不料在分區系列賽也被遊騎兵3戰橫掃，美聯東區球隊本季全軍覆沒。
據《ESPN Stats & Info》統計，上一次美聯東區在季後賽被橫掃是1990年，但當時只有紅襪參加季後賽，被運動家隊橫掃。另外，今年季後賽美聯東區3隊合計0勝7敗，這是自1969年創立聯盟冠軍戰以來，各分區在季後賽中最差戰績。
金鶯已吞下季後賽跨季8連敗，藍鳥和光芒皆7連敗，洋基4連敗，紅襪3連敗。遊騎兵則是自2011年後首闖美聯冠軍賽。
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