MLB／「神之左手」為雙城開球 送「迷弟」洛培茲驚喜並相擁

洛培茲（Pablo Lopez）前天在分區系列賽第2戰登板面對太空人隊，主投7局飆7K無失分幫助球隊贏球。今天第3戰回到雙城主場，球團邀請「神之左手」桑塔納（Johan Santana）開球，並穿上洛培茲球衣象徵傳承。

雙城休賽季將打擊王阿拉斯（Luis Arraez）交易到馬林魚隊，換回洛培茲補強先發輪值，讓洛培茲開心的是，雙城是自幼以來的偶像桑塔納效力8年的球隊。洛培茲本季先發32場，主投194局飆出234K，防禦率3.66，是雙城能闖入季後賽關鍵之一。

洛培茲和桑塔納都來自委內瑞拉，洛培茲繳出7局無失分好投，幫助球隊以6：2扳平系列賽。雙城上一次在分區系列賽贏球是2004年的10月5日，勝利投手正好是桑塔納，上一位在季後賽7局無失分的雙城投手也是桑塔納。

球團今天邀請桑塔納開球，他先穿著外套並阻止洛培茲遞球，接著突然脫外套秀出自己身穿洛培茲球衣的模樣，並給予溫暖擁抱。桑塔納受訪時說，「這至少是我還能做的事，洛培茲是優秀的投手，也是優秀的人，有機會和他及球迷們分享這個時刻，感覺非常好。」

Johan Santana throwing the first pitch to Joe Mauer in a Pablo López jersey.



That’ll fire up Minnesota for some #Postseason baseball. 🔥



(MLB x @SiriusXM) pic.twitter.com/z0MIQTw7bl — MLB (@MLB) 2023年10月10日

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