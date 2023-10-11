快訊

女英雄！25歲以色列安全官指揮若定 率居民擊殺25名哈瑪斯成員

北巿和平高中遭恐嚇「川堂大屠殺」 警駐點巡邏、夜自習暫停

哈瑪斯如何輕易突破以色列高科技圍牆 從他們公布的影片探究

MLB／遊騎兵3連勝橫掃百勝金鶯 隔12年再晉美聯冠軍賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
遊騎兵隊以7：1擊敗金鶯隊，完成3連勝橫掃，自2011年後再次晉級美聯冠軍系列賽。 美聯社
遊騎兵隊以7：1擊敗金鶯隊，完成3連勝橫掃，自2011年後再次晉級美聯冠軍系列賽。 美聯社

賈西亞（Adolis Garcia）2局下的3分砲，掀起遊騎兵主場4萬0861人的熱情，遊騎兵隊最終更以7：1擊敗金鶯隊，完成3連勝橫掃，自2011年後再次晉級美聯冠軍系列賽，且連續橫掃美聯戰績前二球隊，純度很高。

美聯第5種子、90勝的遊騎兵擊敗第1種子、101勝的金鶯隊不算爆冷，兩隊例行賽對戰各取3勝，系列賽開打前根據FanGraphs的預估，遊騎兵以55%的機率佔上風。

遊騎兵隊今天全場敲出3轟，席格（Corey Seager）首局的陽春砲先馳得點，賈西亞的3分砲更締造5分大局，6局下洛爾（Nathaniel Lowe）也補上一發陽春砲。

席格在外卡系列賽的5成打擊率，讓他在分區系列賽備受「禮遇」，加上今天2次獲得4壞保送，3場比賽累積9次四壞保送，刷新大聯盟季後賽新紀錄。

先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）7局被敲5支安打，僅在5局上丟掉1分，投98球有76顆是好球，投出7次三振，好球率77.6%更是自2000年後季後賽投90球以上的投手最高。

美聯東區今年雖有3支球隊闖進季後賽，然而隨著金鶯隊今天被橫掃，加上藍鳥隊、光芒隊都在外卡系列賽被對手直落二出局，3支美東隊伍在季後賽合計0勝。

遊騎兵 金鶯

延伸閱讀

MLB／哈維爾一到季後賽就超猛 太空人4轟炸雙城聽牌了

MLB／家鄉以色列陷戰火 金鶯克里默盼不影響第3戰先發

MLB／例行賽5大強權竟吞8敗 美聯龍頭金鶯跨季7連敗

MLB／賈維爾滿貫砲KO金鶯 遊騎兵再一勝重返美聯冠軍賽

相關新聞

MLB／遊騎兵橫掃百勝金鶯 隔12年再晉美聯冠軍賽

賈西亞（Adolis Garcia）2局下的3分砲，掀起遊騎兵主場4萬0861人的熱情，遊騎兵隊最終更以7：1擊敗金鶯隊...

MLB／哈維爾一到季後賽就超猛 太空人4轟炸雙城聽牌了

哈維爾（Cristian Javier）5局無失分的好投，加上阿布瑞尤（Jose Abreu）2發超大號全壘打，太空人隊...

MLB／勇士打線甦醒逆轉扳平費城人 教頭：我對球員充滿信心

國聯分區系列賽第2戰昨天點燃戰火，在首戰一分未得的勇士隊，前5局再度遭到費城人隊王牌投手惠勒封鎖，不過勇士打線在後4局甦...

2023 MLB季後賽賽程與比分 遊騎兵火力輾壓橫掃金鶯晉級

外卡系列賽只打兩天就落幕，5戰3勝制分區系列賽後天凌晨1點登場，依序是遊騎兵對金鶯、費城人對勇士、雙城對太空人、響尾蛇對道奇，其中一半（費城人、勇士、太空人、道奇）是去年老面孔。

MLB／哈波跑壘躁進才變雙殺？ 教頭：是對手守備太不可思議

國聯分區系列賽第二戰勇士又打得辛苦，一度陷入0：4落後，直到達諾德（Travis d’Arnaud）、萊里（Austin Riley）先後開砲才逆轉，但最關鍵的還是外野手哈里斯（Michael Har

MLB／新秀米勒季後賽首秀遭震撼教育 道奇2連敗陷絕境

儘管近5個賽季有4季達成單季百勝（2020年因為疫情，各隊只打60場）改寫聯盟紀錄，但道奇隊今天在在國聯分區系列賽第2戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。