MLB／遊騎兵3連勝橫掃百勝金鶯 隔12年再晉美聯冠軍賽

賈西亞（Adolis Garcia）2局下的3分砲，掀起遊騎兵主場4萬0861人的熱情，遊騎兵隊最終更以7：1擊敗金鶯隊，完成3連勝橫掃，自2011年後再次晉級美聯冠軍系列賽，且連續橫掃美聯戰績前二球隊，純度很高。

美聯第5種子、90勝的遊騎兵擊敗第1種子、101勝的金鶯隊不算爆冷，兩隊例行賽對戰各取3勝，系列賽開打前根據FanGraphs的預估，遊騎兵以55%的機率佔上風。

遊騎兵隊今天全場敲出3轟，席格（Corey Seager）首局的陽春砲先馳得點，賈西亞的3分砲更締造5分大局，6局下洛爾（Nathaniel Lowe）也補上一發陽春砲。

席格在外卡系列賽的5成打擊率，讓他在分區系列賽備受「禮遇」，加上今天2次獲得4壞保送，3場比賽累積9次四壞保送，刷新大聯盟季後賽新紀錄。

This is his house. #GoAndTakeIt pic.twitter.com/8WzAzsB9cL — Texas Rangers (@Rangers) 2023年10月11日

先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）7局被敲5支安打，僅在5局上丟掉1分，投98球有76顆是好球，投出7次三振，好球率77.6%更是自2000年後季後賽投90球以上的投手最高。

美聯東區今年雖有3支球隊闖進季後賽，然而隨著金鶯隊今天被橫掃，加上藍鳥隊、光芒隊都在外卡系列賽被對手直落二出局，3支美東隊伍在季後賽合計0勝。

商品推薦