MLB／哈維爾一到季後賽就超猛 太空人4轟炸雙城聽牌了

哈維爾（Cristian Javier）5局無失分的好投，加上阿布瑞尤（Jose Abreu）2發超大號全壘打，太空人隊今天以9：1擊敗雙城隊，在5戰3勝的美聯分區系列賽取得2勝1敗，距離連續7季闖進美聯冠軍系列賽只差1勝。

太空人隊明天就有機會晉級，而過往在5戰3勝制系列賽中，在第3戰取得2勝1敗的球隊，有72%最終贏得系列賽，而分區系列賽的2-2-1主場分配下，2勝1敗的球隊在第4戰客場贏球的成功率是66%。

哈維爾前一次在季後賽先發是去年世界大賽的6局，參與了一場接力無安打比賽，而今天則僅在第1局被凱普勒（Max Kepler）敲出1支二壘安打，另有5次四壞保送，但9次的三振讓他免於掉分。

加上去年美聯冠軍系列賽先發5.1局沒掉分，哈維爾生涯前3場季後賽先發的被打擊率僅0.040（50打數2安打），成為史上第4位季後賽連3場先發5局以上沒掉分的投手，前3人是福特（Whitey Ford）、馬修森（Christy Mathewson）、羅傑斯（ Kenny Rogers）。

太空人隊今天全場敲出4轟，首局阿布瑞尤的三分砲幾乎就為比賽定調，9局上又灌進1發兩分砲，擊球距離分別是442呎、440呎，也成為史上第1位在季後賽單場敲出2支440呎以上超大號全壘打的球員（自2015年Statcast開始統計以來）。

NO-DOUBTER BY JOSE ABREU!!@astros lead 4-0 in the first!



📺: FOX pic.twitter.com/0kE5sCKTe6 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年10月10日

另兩轟來自5局上布萊格曼（Alex Bregman）的陽春砲，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）9局上陽春砲，艾瓦瑞茲這個系列賽已經敲出4轟。

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