MLB／阿布瑞尤雙響砲客場轟垮雙城 太空人系列賽聽牌

阿布瑞尤今天在首局轟出3分砲，9局再揮出兩分彈，單場雙響砲的表現助休士頓太空人9比1轟垮明尼蘇達雙城，在5戰3勝制美聯分區系列賽取得2比1聽牌優勢。

美國職棒大聯盟MLB衛冕軍太空人與雙城的美國聯盟（AL）分區系列賽，在太空人主場打完前兩戰後，兩隊1比1戰成平手，今天雙方在雙城主場進行系列賽第3戰。

此役的1局上半，太空人靠塔克（Kyle Tucker）的安打先馳得點，下一棒的阿布瑞尤（Jose Abreu）大棒一揮，擊成左外野方向3分打點全壘打，讓球隊很快取得4比0領先。

布萊格曼（Alex Bregman）5上揮出陽春砲、6上再敲出帶有打點的安打，助太空人6比0擴大領先。

雙城在6下終於有所攻勢，靠1安打、1保送攻占得點圈，卡斯楚（Willi Castro）右外野方向的安打讓球隊追回1分。

9上太空人攻勢再起，首名打者艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擊出陽春全壘打，這是他在目前3場系列賽裡打出的第4轟。下一棒的塔克獲保送後，阿布瑞尤緊接著開轟，靠著他的兩分彈，球隊將領先擴大到9比1，最終以8分之差獲勝，在系列賽2比1領先，並要回主場優勢。

兩隊明天將繼續於雙城主場交手，率先聽牌的太空人有機會在客場搶下美聯冠軍戰門票，連7年獲得在美聯爭冠的資格。

太空人的哈維爾（Cristian Javier）今天先發5局，雖有5次保送，但也三振9人，只被打出1支安打無失分，拿下勝投；雙城王牌葛雷（Sonny Gray）此役先發投4局，雖有6次三振、僅1個保送，但被擊出2支全壘打在內的8支安打，丟掉5分有4分自責分，最後吞下敗投。

太空人打線今天一共揮出4支全壘打，其中阿布瑞尤5打數敲出2支安打，兩支安打都是全壘打，打下5分打點重擊雙城，是球隊獲勝一大功臣。

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