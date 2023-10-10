MLB／新秀米勒季後賽首秀遭震撼教育 道奇2連敗陷絕境

儘管近5個賽季有4季達成單季百勝（2020年因為疫情，各隊只打60場）改寫聯盟紀錄，但道奇隊今天在在國聯分區系列賽第2戰，首局就遭到響尾蛇下馬威拿下3分，最終以2：4敗下陣來，系列賽0：2落後陷入淘汰絕境。

道奇今天派出24歲的未來之星米勒（Bobby Miller）先發，首局就遭到響尾蛇打線震撼教育，在首名打者就投出保送後，響尾蛇先是靠著高飛犧牲打拿下本場比賽第1分，隨後莫雷諾（Gabriel Moreno）的內野滾地球和古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）的安打，讓響尾蛇在1局就灌進3分。

道奇24歲的未來之星米勒，生涯季後賽首次先發表現不理想，未能拯救球隊。 美聯社

米勒2局上投球狀況依舊不穩定，開局就被隆戈利亞（Evan Longoria）再擊出安打，並且對響尾蛇開路先鋒卡洛爾（Corbin Carroll）投出第2次保送，這也讓道奇教練團決定換下米勒，改由葛拉泰羅（Brusdar Graterol）接替投球。

儘管在米勒退場後，道奇僅在第6局再被擊出一發陽春砲失掉一分，但在打線發揮不如預期的情況下，最終仍以2：4落敗，讓響尾蛇取得2：0聽牌優勢。

首度站上季後賽舞台的米勒，今天投1.2局被擊出4支安打、送出2次保送、失3分，季後賽首秀就以吞敗作結。

響尾蛇王牌投手賈倫（Zac Gallen）先發5.1局，被擊出5支安打，失兩分拿下勝投。