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MLB／前5局讓勇士無安打 費城人王牌惠勒紀錄之夜輸球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
惠勒今日威風八面，6.1局飆出10K，前五局甚至讓勇士無安打，但費城人最終還是遭到逆轉輸球。 路透
惠勒今日威風八面，6.1局飆出10K，前五局甚至讓勇士無安打，但費城人最終還是遭到逆轉輸球。 路透

費城人隊王牌投手惠勒（Zack Wheeler）今天在國聯分區系列賽第2戰先發掛帥出戰勇士隊，前兩局就送出6K、前5局未讓對手擊出任何安打，勇士最終仍是靠著後半場的打線甦醒逆轉費城人，將系列賽扳平，讓主投6.1局送出10K的惠勒，無緣在紀錄之夜拿下勝投。

惠勒今天出戰勇士展現強大壓制力，前兩局6個出局數都是靠三振拿下，且僅讓對手靠著一次失誤上壘；根據統計數據，惠勒也成為大聯盟季後賽史上第7位在兩局賽事中送出6K的投手，且前5局投完更是保持讓對手無安打的完美演出。

不過在第6局2出局後賽況開始逐漸產生變化，惠勒在送出本場比賽第一次保送後，隨即被勇士敲出第一支安打，加上野手失誤讓勇士拿下第1分，7局惠勒更是在達諾德（Travis d’Arnaud）擊出兩分砲後退場，最終費城人也無法守成，以4：5遭逆轉。

惠勒今天投6.1局送出10K失掉3分，追平隊史季後賽投手單場三振次數，前兩位在季後賽拿下10K的費城人投手分別為哈勒戴（Roy Halladay）與隆伯格（Jim Lonborg）。

對於無法在紀錄之夜幫助球隊取勝，惠勒也直言，自己的好表現反而成為激發對手的動力，「我感覺今天狀況很好，大部分的球也都投在我想要的位置，但是達諾德那一棒讓他們獲得動力，對我們來說這是一把致命的匕首。」

惠勒強調，今天兩軍都打出好比賽並想成為勝利的一方，「我認為我們今天讓對方取得了動力，這將會讓接下來的比賽變得更艱困，在季後賽中，動力是很重要的一部分，我們去年就充分看到這一點。」

勇士 費城人

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