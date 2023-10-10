MLB／家鄉以色列陷戰火 金鶯克里默盼不影響第3戰先發

在美聯分區系列賽以0：2落後的金鶯隊，明天背水一戰將由克里默（Dean Kremer）掛帥先發，不過家鄉以色列正面臨嚴重的戰爭狀況，讓克里默直言，儘管自己依舊相當掛心在以色列的家人，但這將不會影響到他明天的出賽。

擁有以色列與美國雙重國籍的克里默，父母都是以色列人，儘管他從小就在美國加州長大，但每年都會回到以色列住上一段時間，這也讓他能說一口流利的希伯來語，並且以自己的以色列人身分感到自豪。

不過在近期爆發嚴重的以巴衝突後，克里默也為大部分都還住在以色列的家人感到憂心，但他也透露，目前家人一切都還安好，「我仍想要上場投球，但我的意思是，這件事仍會不斷盤旋在我腦海之中。」

金鶯總教練海德（Brandon Hyde）表示，金鶯球團近期也不斷關心克里默的心理狀態，並在確定第3場比賽將由他先發後，也已經與他有過一段交談，「顯然，他感到不安，因為真的發生很多事情，但我不認為這會影響到他，並且相當期待他明天的表現。我對他的家人表示支持與關心，他現在看起來一切都很好。」