MLB／關鍵兩轟加再見雙殺美技 勇士戲劇化逆轉費城人扳平

國聯分區系列賽第二戰，勇士隊今天在前5局遭到費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）強力封鎖下，未擊出任何安打，一度以0：4落後，不過勇士打線在第6局甦醒，達諾德（Travis d’Arnaud）、萊里（Austin Riley）在第7、8局各擊出兩分砲，最終以5：4逆轉勝，將系列賽追成1：1平手。

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在系列賽首戰率先取勝後，費城人今天由王牌投手惠勒掛帥先發，前5局讓勇士打線一籌莫展，僅靠一次失誤上壘，另外4個半局都是三上三下，其中包括送出8次三振；反觀費城人前5局攻勢不斷，包括第3局瑞爾穆托（J. T. Realmuto）擊出兩分砲，五局打完取得4：0的領先。

不過包括首戰在內已經14局未得分的勇士打線，總算在6局下半甦醒，靠著惠勒的保送以及奧比斯（Ozzie Albies）安打和費城人守備失誤，拿下系列賽的第1分，加上達諾德、萊里的適時開砲，最終以5：4戲劇化逆轉比分，最後再由哈里斯上演超狂美技完成雙殺守備，勇士辛苦扳平戰局。

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對於球隊打線總算衝破對手壓制，完成精彩逆轉秀，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「我對這些人充滿信心，他們會讓對手面臨27個艱難的出局數，他們永遠不會停止在打擊區上的戰鬥。」

擊出逆轉兩分砲的萊里則說：「我只是鎖定直球，沒有想其他太多的事情，我認為我整晚都在與自己爭鬥，試圖用球棒把球打好。」

除了打線甦醒外，勇士9局上由中外野手哈里斯（Michael Harris II）、萊里和歐森攜手完成了季後賽史上首次「8-5-3」雙殺，終結費城人最後反撲，這也是季後賽首次由外野手策動雙殺終結賽事。